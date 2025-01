Refeições nutritivas gratuitas a partir de amanhã, a polícia de trânsito de Aceh garante uma distribuição tranquila

Aceh, VIDA LONGA – Programa de refeições nutritivas gratuitas para crianças em idade escolar, que será implementado simultaneamente na manhã de segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, em Aceh.

Este programa é um dos passos estratégicos para apoiar as necessidades nutricionais da próxima geração do país.

Para garantir a distribuição harmoniosa deste programa, a Direcção de Trânsito da Polícia de Aceh (Ditlantas), juntamente com as unidades de Trânsito (Satlantas) em toda a região de Aceh, estão prontos para fornecer apoio total no terreno.

O Diretor de Trânsito da Polícia de Aceh, Comissário de Polícia M. Iqbal Alqudusy, destacou o importante papel da polícia de trânsito em garantir que a distribuição seja realizada sem obstáculos, especialmente nas estradas.

Segundo ele, o sucesso deste programa não depende apenas da qualidade da logística, mas também de uma boa distribuição às escolas-alvo.

 Os policiais estão preparando refeições nutritivas gratuitas. Foto: ENTRE/COM-Agência Nacional de Nutrição

“Nós, da Direcção de Trânsito da Polícia de Aceh, preparámos medidas estratégicas para apoiar a distribuição deste programa de almoço nutritivo gratuito. Realizámos uma coordenação intensiva com várias agências relacionadas para garantir que o tempo de implementação no terreno decorra conforme planeado. estamos empenhados em fornecer supervisão total para uma distribuição tranquila e segura até ao destino”, disse o Comissário Iqbal na sua declaração no domingo, 5 de janeiro de 2025.

Este programa de merenda gratuita não é apenas uma manifestação concreta de preocupação com as necessidades nutricionais dos alunos, mas também reflecte sinergia e responsabilidade partilhada entre as diversas partes.

“Com o apoio e fiscalização da Polícia Rodoviária de Aceh, espera-se que a distribuição seja realizada dentro do prazo e de acordo com os procedimentos, sem problemas, para que os alunos necessitados possam sentir ao máximo os benefícios deste programa”, O Comissário Iqbal explicou.

O Director de Trânsito da Polícia de Aceh sublinhou também que a Polícia de Aceh continuará a esforçar-se para prestar o melhor serviço no terreno para apoiar todos os programas que visam o bem-estar da comunidade, especialmente para as gerações mais jovens que são a esperança para o futuro.

“Acreditamos que um programa como este é um passo concreto na construção de uma geração saudável e inteligente e é uma prova real da presença do Estado na vida das pessoas”, concluiu.