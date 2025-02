Referências “Transgere” removidas da página da página de aconselhamento do Departamento de Estado dos EUA

As referências “Transger” foram removidas das dicas de viagem publicadas no site do Departamento de Estado dos EUA. As mudanças ocorreram logo depois que o presidente Donald Trump assinou dezenas de ordens executivas, incluindo algumas destinadas a devolver a legislação sobre o retorno das pessoas trans adotadas pelo governo anterior.

O acrônimo LGBTQI+ (lésbica, gay, bissexual, transgênero, queer e cruzamento) é reduzido na viagem do site internacional seção em ‘LGB’, de acordo com fotos das mídias sociais tiradas antes da mudança. O Departamento de Estado não fez comentários oficiais sobre a mudança até agora.

Mudar a formulação é uma das etapas mais recentes da administração para combater as iniciativas da proteção dos direitos e programas de transgêneros que promovem a diversidade, a igualdade e a inclusão (DEI) no nível do governo.

No primeiro dia no Salão Oval, Trump aboliu 78 ordens executivas assinadas por seu antecessor Joe Biden, incluindo políticas governamentais associadas a pessoas trans e iniciativas da DEI. Novos pedidos estabeleceram um prazo de 60 dias para os órgãos e departamentos federais interromperam essas práticas.

O presidente também interrompeu o financiamento federal de procedimentos médicos relacionados à transição de gênero para pessoas com menos de 19 anos, alegando que essas práticas eram “Crianças que se abusam” e aplicar “Pena de lama” para crianças.













Na semana passada, pareciam relatórios da mídia que os funcionários federais foram ordenados através do Memorando Interno para remover pronomes de suas assinaturas na tarde de sexta -feira. Os sites de vários departamentos desceram temporariamente, e alguns mostraram a página vazia antes de aparecer mais tarde naquele dia.

Trump também assinou um comando executivo intitulado “Prioridade da excelência e prontidão militar”, com o objetivo de remover “Ideologia radical de gênero” do exército.

No mês passado, o Departamento de Estado suspendeu o processamento de um aplicativo de passaporte em que “X” foi selecionado como um gênero, como parte da pressão para parar de se ajustar a pessoas não bínicas, intersexuais e de gênero que não estão de acordo com o gênero.

Em seu discurso inaugural em 20 de janeiro, Trump anunciou que agora reconheceria formalmente apenas dois sexos. Mais tarde naquele dia, ele assinou uma ordem intitulada “Defesa das mulheres do extremismo da ideologia de gênero e retorno da verdade biológica ao governo federal”, que ele afirma “Existem apenas dois sexos, homens e mulheres.” A diretiva instrui as agências federais a atualizar documentos oficiais, incluindo passaportes e vistos, para refletir essa política.