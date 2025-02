Reforma da Política de Autoosfficiência de Alimentos e Energia

Este artigo foi escrito por M. Adhiya Muzakki (Mobilizers of the Indonésia Millennium)

VIVA – A Indonésia enfrenta grandes desafios para alcançar a soberania alimentar e energética em meio à incerteza global. As crises alimentares causadas pelas mudanças climáticas, a degradação das terras agrícolas e a dependência da importação tornam este país vulnerável às flutuações dos preços e a escassez de grampos. Por outro lado, a dependência da energia fóssil complica os esforços de transição para uma fonte de energia mais sustentável. Essa situação requer etapas concretas e estratégias abrangentes para que a Indonésia possa alcançar a auto -suficiência alimentar e energética como o principal pilar da independência do país.

Nesse contexto, a visão de asta cita Pabowo Subianto está presente como um guia estratégico para realizar uma resiliência nacional mais forte. Uma missão é garantir a disponibilidade de alimentos e energia através da otimização dos recursos possuídos. A auto -suficiência alimentar não apenas aumenta a produção, mas também integra tecnologia e políticas modernas em favor dos agricultores. O governo planeja imprimir e aumentar a produtividade das terras agrícolas através de um sistema de celeiro de alimentos em vários níveis: aldeias, regiões e um objetivo adicional de 4 milhões de hectares de terras da colheita em 2029.

Intensificação e extensificação de alimentos

Ao perceber a auto -suficiência alimentar, não é apenas a ambição, mas uma necessidade urgente de garantir a estabilidade econômica e social. Programas de intensificação agrícola e de extensificação em várias regiões são uma das soluções que serão implementadas de maneira eficaz, integrada e sustentável. Os principais bens como arroz, milho, soja, mandioca, cana -de -açúcar, sagu e frutas de pão são a principal abordagem nessa estratégia. O sucesso deste programa depende muito da participação dos agricultores, apoio à infraestrutura agrícola e garantias de distribuição eficiente.

Não apenas alimentos, a energia também é uma prioridade na estratégia de independência nacional. A Indonésia tem um grande potencial para se tornar um líder na energia verde do mundo através do uso de seus recursos naturais. O desenvolvimento do biodiesel e a biodulca do dendê, o bioetanol da cana-de-açúcar e da mandioca, bem como a energia renovável do vento, o sol e o geotérmico se tornam parte de um grande roteiro para a energia Independência. Com o uso da tecnologia apropriada, a Indonésia está otimista de que você pode atingir o programa Biansel B50 e a mistura Ethanol E10 em 2029.

Além disso, a sustentabilidade da disponibilidade de água também é uma preocupação importante nessa estratégia. É necessário um bom gerenciamento de água para garantir sua disponibilidade durante a estação seca e evitar desastres durante a estação das chuvas. O desenvolvimento da infraestrutura moderna de irrigação e a otimização da governança da água é uma etapa essencial para atingir esse objetivo. Outra etapa estratégica realizada é garantir a disponibilidade de fertilizantes, sementes e pesticidas diretamente aos agricultores. A produção ideal de alimentos não pode ser separada do acesso dos agricultores a instalações de produção de qualidade. O governo garantirá que os agricultores possam atingir essa necessidade básica sem distribuição de carga e limitações de preços.

Em meio ao crescimento da população global, estima -se que atinja 10 bilhões de pessoas em 2050, os desafios para atender às necessidades alimentares são maiores. 56% adicionais da produção de alimentos são necessários com uma área de terra equivalente da Índia. Portanto, a modernização da agricultura e eficiência no uso da terra se torna algo que não pode ser adiado.

Transição de energia fóssil renovável

Além da auto -suficiência alimentar, a Indonésia enfrenta grandes desafios para alcançar a comissão de energia em meio à alta dependência da energia fóssil. Recursos naturais abundantes não foram completamente otimizados para apoiar transições de energia sustentável. Portanto, é necessária uma estratégia que não apenas reduz a dependência da energia fóssil, mas também faz da Indonésia um líder na energia verde do mundo. Essa transformação abrirá oportunidades para a Indonésia se tornar uma superpotência em energia nova e renovável (EBT), especialmente energia baseada em energia baseada na bioenergia.

Para alcançar essa visão, a governança de petróleo e gás e a mineração nacional devem ser devolvidas aos princípios básicos ordenados pelo artigo 33 da Constituição de corporações de 1945. Portanto, as reformas nesse setor são um passo crucial, até melhorando o esquema de incentivo para a exploração de novas fontes de energia. Portanto, a resiliência e a soberania nacionais de energia podem ser fortalecidas aumentando as reservas de energia mais sustentáveis.

Além disso, vários regulamentos que impedem o investimento no setor de energia novo e renovável (EBT) devem ser revisados ​​imediatamente. Os regulamentos inadequados tornaram -se um dos principais fatores no lento crescimento desse setor. Ao criar um clima de investimento mais auspicioso, a Indonésia pode atrair mais capital para o desenvolvimento da energia verde, acelerando assim a transição para a combinação mais ecológica de energia.

Em um esforço para fortalecer a infraestrutura energética, a construção de refinarias de petróleo, a fábrica de etanol, bem como os terminais dos receptores de gás e as redes de transmissão/distribuição de gás se tornam etapas estratégicas. Essa infraestrutura aumentará a capacidade nacional de produção e distribuição de energia, pois garantirá a disponibilidade de combustível para as necessidades industriais e comunitárias. A participação de Bumn e o setor privado neste projeto acelerarão a conquista de objetivos de auto -escolares mais independentes e competitivos globais.

A conversão de combustível (BBM) e a eletricidade para veículos a motor também é uma política que deve ser expandida. Esta etapa não apenas reduzirá a dependência da importação do BBM, mas também suprimirá as emissões de carbono que contribuem para as mudanças climáticas. A infraestrutura aprimorada para preencher a eletricidade e a disponibilidade de gás natural comprimido (GNV) é um fator de suporte para que essa política possa ser implementada de maneira ampla e eficaz.

De acordo com isso, a proporção de energia nova e renovável na mistura de eletricidade PLN deve continuar a melhorar. Usando o grande potencial de fontes de energia, como energia solar, vento, água e geotérmica, a Indonésia pode reduzir a dependência da energia fóssil não sustentável. O governo também deve garantir que a expansão da energia verde não seja apenas orientada a escala grande, mas também inclua projetos comunitários que podem capacitar as comunidades locais.

Além do aspecto energético, essa estratégia de auto -suficiência também deve estar em harmonia com o desenvolvimento da zona econômica especial (KEK) que prioriza a economia verde e a economia azul. A KEK, que se concentra nas indústrias ecológicas, atrairá investimentos verdes e criará um ecossistema comercial mais sustentável. Além disso, a abordagem econômica azul com base no uso de recursos marinhos sustentáveis ​​fortalecerá a competitividade da Indonésia no setor econômico baseado em ambiente.

Esses passos estratégicos, indiretamente, certamente não são apenas direcionados como um esforço para a Indonésia alcançar a auto -suficiência energética, mas também se posicionar como líder na revolução global da energia verde. A sinergia entre os regulamentos de apoio, o forte investimento e a inovação tecnológica será a principal chave para executar a visão da Indonésia como uma superpotência de energia verde. O sucesso dessa transição energética terá um grande impacto na resiliência nacional, crescimento econômico e bem -estar geral da comunidade.

