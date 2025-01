Reforma da previdência para pais ausentes

Nenhum dos candidatos presidenciais falou muito sobre a pobreza durante as recentes eleições, mas a questão continua premente. Os liberais são a favor de um rendimento garantido para as famílias pobres, mas isso contorna o problema central destas famílias: o facto de a maioria delas ser chefiada por mulheres. As elites de Washington aceitaram durante demasiado tempo que o colapso do casamento é um facto consumado que não pode ser revertido. Mas pode. A nova administração Trump deve tomar medidas para restaurar a presença dos pais, o que, por sua vez, exige que trabalhem regularmente, como poucos fazem agora.

Os pais, e não as mães, são o verdadeiro centro do problema familiar. A reforma do sistema de segurança social na década de 1990 incentivou muitas mães a trabalhar e também subsidiou os seus salários, reduzindo assim a pobreza. Mas as mães responderam apenas porque o trabalho era exigido como condição para receber ajuda. Não foi possível limitar-nos a oferecer-lhes incentivos ao trabalho ou serviços de apoio.

Entretanto, os pais que abandonaram estas famílias foram largamente ignorados. Seu impacto tornou-se completamente destrutivo. A maioria dos pais ausentes de crianças pobres estão desempregados e muitos juntam-se aos bandos que dominam as zonas pobres. A vingança entre gangues explica a maioria dos assassinatos que ocorrem nas grandes cidades. Mas os assassinatos são geralmente considerados simplesmente uma questão de crime. Na verdade, os danos para a próxima geração são mais importantes.

As crianças crescem esperando trabalhar apenas se virem os pais fazendo isso. Mesmo que a mãe trabalhe, isso não desculpa o pai que não trabalha. A mensagem que transmite é que os pais que exploram as mães podem passar a vida sem trabalhar seriamente.

As crianças órfãs têm frequentemente maus resultados na escola e depois no local de trabalho, e nenhum programa governamental provou ser capaz de compensar isso. A esquerda deve aceitar que não há forma de os benefícios públicos, por mais generosos que sejam, tornarem viáveis ​​as famílias pobres chefiadas por mulheres. Não podemos simplesmente ignorar os pais, como as feministas e os grupos de pressão liberais gostariam de fazer. Os pais que ficam com a família e trabalham regularmente são essenciais para o futuro dos filhos. Somente famílias intactas podem superar a pobreza arraigada.

Mas para que os pais desempenhem este papel, precisamos de facto de uma reforma do bem-estar social para os homens. Pode parecer que os pais ausentes, ao contrário das mães que recebem assistência social, não podem ser forçados a trabalhar, porque normalmente não recebem quaisquer benefícios públicos que possam ser condicionados ao trabalho. Contudo, a maioria dos pais ausentes deve pagar apoio à mãe. Normalmente, apenas os pais com empregos regulares pagam estas decisões de forma fiável: o que devem é deduzido dos seus contracheques, tal como os impostos.

Mas conseguir que os pais de baixos rendimentos trabalhem exige mais do que isso. Tal como acontece com as mães, os métodos voluntários falharam. Oferecer aos homens incentivos ao trabalho, e mesmo empregos subsidiados, significa que poucos vão trabalhar e permanecem lá. No entanto, de acordo com a lei estadual, os pais ausentes que persistentemente não pagam pensão alimentícia podem ser presos.

A pensão alimentícia tem de desenvolver programas de trabalho obrigatórios para tornar a prova de trabalho credível para os homens não pagadores, tal como os programas de emprego social fizeram com que essas mães levassem o trabalho a sério. Aqueles que não pagam apoio devem conseguir e manter um emprego privado ou ter um emprego atribuído a eles pelo programa, ou irão para a prisão. Esta é uma sanção mais forte do que a mera perda de um benefício. Em resposta, muitos mais pais ausentes iriam trabalhar ou admitiriam que já estão trabalhando em sigilo.

Uma vez que esteja a trabalhar de forma constante e a pagar a sua discrição, um pai ausente deverá receber um subsídio salarial mais semelhante ao que recebe uma mãe solteira que trabalha, porque agora está a ajudar a sustentar a família. Você também teria uma chance muito maior de visitar seus filhos ou, melhor ainda, de se juntar à família como o cônjuge e pai que deveria ser.

O governo federal financia cerca de dois terços das operações de apoio à criança nos níveis estadual e local. Portanto, poderia exigir que as agências locais de apoio à criança promovessem e reforçassem o trabalho dos pais ausentes. Seriam necessários programas de trabalho sérios a serem implementados e avaliados ao longo de vários anos. Só então poderemos ver pais ausentes abandonarem os gangues e as ruas em busca de empregos regulares, e os seus filhos terem um melhor desempenho na escola. A ferida aberta da sociedade causada pelo colapso familiar finalmente começaria a cicatrizar.

É verdade que a promoção e a fiscalização do trabalho representariam uma grande mudança no sistema de apoio à criança. Essas agências concentraram-se principalmente em maximizar as suas cobranças de pais ausentes, principalmente localizando pais que já trabalham regularmente e estabelecendo a sua obrigação de pagar. Porém, para reconstruir a família é necessário atender aos pais de baixa renda. Fazê-los trabalhar também aumentaria a arrecadação de pensão alimentícia e, portanto, cobriria grande parte dos custos.

A pensão alimentícia também teria de abandonar a sua recente ênfase em métodos voluntários. Os líderes de apoio à criança em Washington têm sido recentemente, na sua maioria, pessoas bem-intencionadas que tentaram fazer com que os pais cooperassem, oferecendo vários serviços e afecto. Esses programas falharam completamente. Refletem a convicção liberal de que a única coisa de que os pobres precisam para funcionar melhor é o tipo de tratamento indulgente que nunca receberam quando crianças.

Na realidade, o que as mães e os pais pobres mais necessitam é de expectativas mais claras sobre o que devem fazer para conseguirem uma adesão mais plena à sociedade. Dar-lhes mais de qualquer coisa sem expectativas não faz isso.

Lawrence M. Mead é professor de política na Universidade de Nova York.

