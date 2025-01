‘Refugiou-se em uma disputa imaginária no Congresso’: o líder da oposição VD Satheeshan desafia o ministro do imposto de consumo por causa de alegações sobre a cervejaria

O líder da oposição de Kerala, VD Satheeshan, desafiou o ministro estadual dos impostos especiais de consumo, MB Rajesh, a responder às alegações de corrupção levantadas pela oposição contra a permissão concedida a uma empresa para abrir uma cervejaria em Palakkad.

Ele pediu-lhe que respondesse, em vez de recorrer a táticas diversivas, como a disputa imaginária no Congresso entre ele e o líder Ramesh Chennithala.

Falando aos repórteres no aeroporto de Kochi no sábado (18 de janeiro de 2025), o Sr. Satheeshan queria saber por que a empresa envolvida no caso de corrupção na política fiscal de Delhi e cujo proprietário foi preso neste contexto foi escolhida para a cervejaria proposta.

“A empresa contaminou águas subterrâneas num raio de quatro quilómetros de uma cervejaria que tinha fundado em Punjab, ao trazer os seus resíduos industriais para o lençol freático através de um poço. Isto validou ambas as nossas acusações; de corrupção e poluição da água”, disse Satheeshan.

“O Ministro dos Impostos Especiais, em vez de responder a estas alegações, refugiou-se na alegação de que houve uma guerra territorial no Congresso entre Ramesh Chennithala e eu. “Não existe tal disputa entre nós”, disse ele.

“O ministro agora se apega ao artigo 24 da Política de Impostos, que trata da autorização para fabricação de álcool extra neutro. Neste caso, também foi concedida autorização a uma fábrica de etanol, uma unidade de destilação, uma unidade de engarrafamento IMFL, uma cervejaria, uma unidade de vinhos, uma unidade de aguardentes e uma unidade de bebidas espirituosas. Portanto, a autorização concedida não se enquadra no âmbito do artigo 24.º. O Ministro está a mentir descaradamente. Nenhuma outra empresa do sector em todo o país tinha conhecimento de tal acordo, apenas o Ministro dos Impostos Especiais, um punhado de funcionários e o Ministro-Chefe tinham conhecimento disso”, acrescentou.

“Além disso, 26 acres foram atribuídos à empresa em Kanjikode panchayat com o pretexto de iniciar uma universidade. A conspiração entre a empresa e o governo remonta a dois anos”, afirmou.

“Por que foi permitida a cervejaria que envolvia a contaminação em grande escala de águas subterrâneas e superficiais e a exploração de milhares de litros de água no mesmo distrito onde uma fábrica de coco cola em Plachimada foi fechada devido à contaminação das águas subterrâneas? O lençol freático é muito baixo em Palakkad, que já sofre com a escassez de água”, disse Satheeshan.