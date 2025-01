Regeneração e consolidação de pinturas para que a abordagem do NU XVIII Muslimat Congress

VIVA – A regeneração é uma necessidade em uma organização. Da mesma maneira, no ambiente do muçulmano nu, que celebrará o XVIII Congress em Surabaya (11 a 16 de fevereiro de 2025).

No evento do Congresso, a participação do Presidente Prabowo Subianto, presidente do DKI Yakarta Nu Muslimat PW, Hizbiyah Rochim, incentivou a regeneração na administração depois de Kongsens.

“O Congresso é o evento mais alto da organização que ocorre regularmente. Nesse caso, esperamos que os jovens quadros muçulmanos que sejam dispersos em vários lugares possam surgir e ser apoiados pelos constituintes do Congresso, para que possam continuar com a transmissão de liderança na organização “. Hizbiyah Rochim disse à mídia fora do evento de treinamento de liderança muçulmano de Nu Yakarta, domingo, 26 de janeiro de 2025.

Quando perguntado quem os possíveis figuras jovens deveriam ocupar posições importantes em Muslimat, depois que os XVIII Kongers mais tarde, Hizbiyah Rochim também disse sua opinião. Vamos continuar deslocando o artigo completo abaixo.

“O muçulmano nu tem muitos talentos qualificados e múltiplos em vários campos. Se você tiver a oportunidade, tenho certeza de que eles são capazes”. disse.

“As pinturas que merecem ser o próximo presidente da Muslimat Nu, na minha opinião. Entre esses estão os nomes de Siti Aniroh Slam Effendy, Ulfah Mashfufah, Zannuba Arifah Chafsoh Wahid, Choiri Fauzi e muitos outros” “” “ Hizbiyah explicou fora do evento de treinamento.

 Congresso Muslimat Nu XVIII

Consolidação de pinturas

O Congresso como um local de regeneração organizacional, disse Hizbiyah, também pode ser um lugar para a consolidação de pinturas.

“Este treinamento de liderança foi realizado para receber o Muslimat Nu Xviii Congress em Surabaya, que foi assistido pelo presidente da República da Indonésia Pabowo Subánto”. Hizbiyah disse.

“O objetivo desta atividade é como um lugar para a amizade e a consolidação dos recursos humanos (recursos humanos), além de ser um fórum de pinturas para produzir líderes muçulmanos da NU em todos os níveis, para que estejam prontos para mergulhar em meio da sociedade “, Adicionado.

A atividade, que colaborou com os Baznas Dki Yakarta, participou de representantes dos PCs NU Muslimat em Yakarta (Central Yakarta, West Yakarta, North Yakarta, South Yakarta, East Jakarta e Mil Ilhas).

Siti Aniroh Slamet Efendy, que representa o PP Muslimat Nu, apreciando essa atividade como um espaço para criar pinturas confiáveis ​​que estão prontas para propagar e fortalecer os valores Ahussunnah Waljamaah.

Esse treinamento também pode ser um gatilho para que o DKI Jakarta Nu Muslimat esteja presente em espaços digitais para realizar suas atividades no futuro.

“Esperançosamente, eventos como esse podem ser feitos regularmente”. Eu esperava.

Mulimat Nu explorou a cooperação com vários ministérios e instituições sobre educação, saúde e nutrição para se tornar legado A próxima administração.

“No futuro, os desafios serão ainda mais pesados. Espero que jovens pinturas muçulmanas possam preparar suas respectivas habilidades para vencer a competição”. Hizbiyah Rochim disse.