Registro da Casa de Hasto, PDIP: Respeitamos muito a autoridade da Comissão para Erradicar a Corrupção

Jacarta, VIVA – O presidente do PDIP DPP, Said Abdullah, afirmou que o seu partido respeita verdadeiramente a autoridade da Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) ao realizar uma busca na residência do secretário-geral do PDIP, Hasto Kristiyanto, em Bekasi, na terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

Leia também: Chamada de Hasto remarcada como suspeita, KPK nega dar privilégio

Segundo Said, as medidas do KPK visavam completar as provas relacionadas ao caso que prendeu Hasto.

“Nós realmente respeitamos a autoridade inerente da Comissão de Erradicação da Corrupção. Não temos pretensões de que a Comissão de Erradicação da Corrupção não precise (realizar registros), a Comissão de Erradicação da Corrupção não deveria ser assim, não. Deveria ser assim. Vamos respeitar Durante o processo, todo o processo na Comissão de Erradicação da Corrupção é baseado no princípio da presunção de inocência, disse Said no Complexo. Parlamentar, Senayan, Jacarta, na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025.

Leia também: Casa de Hasto guardada pela força-tarefa Cakra Buana, KPK: Está tudo bem, desde que não atrapalhe a busca

 Chefe do PDP PDI Perjuangan Said Abdullah

Said acrescentou que as buscas são da responsabilidade do Comité de Erradicação da Corrupção (KPK) para fornecer provas de casos suspeitos de corrupção em curso. O PDIP, enfatizou, está sempre empenhado em respeitar o processo legal levado a cabo pela Comissão de Erradicação da Corrupção e outros responsáveis ​​pela aplicação da lei, como a polícia e o Ministério Público.

Leia também: Procurador-Geral da República confirma que a Procuradoria-Geral da República não tem competência junto da Comissão de Erradicação da Corrupção no tratamento de casos de corrupção

“Busca por evidências que complementem o que o Comitê para a Erradicação da Corrupção já possui. Naquela época, desde o início do PDI Perjuangan noivo “Não só desta vez, de vários casos, quando foi bom, principalmente a lei, a polícia, o Ministério Público, principalmente a Comissão de Erradicação da Corrupção”, disse Said.

Além disso, Said espera que o caso de Hasto possa ser bem resolvido. Isto inclui não causar comoção entre o público, dentro do PDIP e dentro do próprio KPK.

“Não causar comoção pública a ninguém, nem ao Comitê de Erradicação da Corrupção (KPK), nem a nós internamente. Faremos isso bem, perfeitamente para mostrar e ao mesmo tempo defender o público que qualquer um de nós, quadros do PDI Perjuangan, somos sujeito a um processo judicial, digamos uma nomeação assinada, vamos cumprir todo o processo”, afirmou.