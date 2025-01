Registro de membros do Congresso da Juventude ‘ruim’ em alguns círculos eleitorais ministeriais

À medida que a especulação sobre liderança continua no Congresso, sabe-se que alguns líderes partidários se queixaram ao Comité do Congresso da Índia (AICC) contra ministros, incluindo o ministro-chefe Siddaramaiah, que não conseguiu garantir uma boa adesão ao Congresso da Juventude durante a campanha de registo. em agosto/setembro do ano passado.

Fontes do Comitê do Congresso de Karnataka Pradesh (KPCC) disseram que nos círculos eleitorais representados pelo Ministro-Chefe e alguns de seus colegas de gabinete, os números têm sido baixos. “Os dados estão agora a ser revistos e mostram um fraco desempenho de alguns ministros quando se trata de questões partidárias”.

Um total de 24 lakh pessoas foram registradas, das quais 10,64 lakh pessoas foram aceitas como membros, enquanto a adesão de 5,36 lakh pessoas foi mantida suspensa. “Ficaram suspensas a filiação de quem tem bilhete de identidade não coincidente e outros problemas relacionados com o cartão de eleitor. Um total de 7,05 lakh pedidos foram rejeitados por vários motivos”, disseram fontes.

De acordo com os dados partilhados, cerca de 1.095 pessoas foram registadas no círculo eleitoral de Varuna representado pelo Ministro Chefe, enquanto os números foram 102 e 986 nos círculos eleitorais de Koratagere e Babaleshwar representados pelo Ministro do Interior G. Parameshwara e pelo Ministro das Grandes Indústrias, MB Patil, respectivamente. . O Ministro da Agricultura, N. Cheluvarayaswamy, conseguiu inscrever apenas 173 pessoas em Nagamangala e o Ministro da Pecuária, K. Venkatesh, só conseguiu que 191 membros se matriculassem em Periyapatna. O Ministro do Desenvolvimento Rural e Panchayat Raj, Priyank Kharge, administrou 475 pessoas em Chittapur.

Gubbi Srinivas, que migrou do Janata Dal (Secular) para o Congresso antes das eleições para a Assembleia de 2023, tem 82 membros inscritos em Gubbi, enquanto NA Haris, que representa Shantinagar em Bengaluru, tem 1.825 membros.