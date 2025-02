Registro de refúgio: o uso de GLP 3 kg deve estar no objetivo e registrado

Enquanto isso, viva – Para otimizar a distribuição do GLP 3 kg ou um objetivo subsidiado permanente do GLP, o PT Patr Niaga Regional Sumbagut, continua a coletar dados e socialização relacionados a 3 kg de usuários de GLP.

Isso foi revelado pelo gerente regional regional de Patra Niaga de Acertamina, gerente regional de Patra Niaga, Susanto, August Satria. Ele disse que os consumidores que tinham o direito de usar 3 kg ou LPG subsidiado, ou seja, casas, micro empresas, pescadores e agricultores.

“De fato, o GLP 3 kg é destinado a famílias, micro empresas, pescadores objetivos e agricultores objetivos. Isso está de acordo com as disposições do regulamento presidencial número 104 de 2007, número 38 de 2019, número 70 e 71 de 2021”, disse na segunda -feira, 3 de fevereiro de Susanto August Satria.

 Spbe no distrito de Medan Marelan, cidade de Medan. Foto: Viva.co.id/bs putra (medan)

Satria explicou que os consumidores que têm o direito de usar 3 kg de GLP são famílias que são famílias com baixos níveis econômicos e registrados no sistema de subsídios do governo.

“Para micro empresas, pequenas empresas como vendedores ambulantes, pequenas barracas de alimentos, UMK com necessidades limitadas de GLP”, disse Satria.

Os pescadores objetivos são pescadores com um tamanho máximo de 5 tonelagem bruta (GT) que usa GLP para necessidades operacionais. Os agricultores objetivos são agricultores com uma área máxima de 2 hectares que usam GLP para secar produtos agrícolas e outras necessidades.

Além disso, a distribuição de 3 kg de LPGG também é regulada no decreto ministerial (KEPMEN) do número ESDM 37.K/MG.01/MEM.M/2023 em relação às diretrizes técnicas para a distribuição da recarga de gás de óleo liquefeito em um objetivo específico e decreto do diretor geral do número de petróleo e gás 99. objetivo no objetivo específico.

“Segundo o Ministério da Direito, 3 kg de consumidores de usuários de GLP devem ser registrados. Isso é feito para que a distribuição de 3 kg de GLP esteja no objetivo”, explicou Satria.

Com base no general circular do número de gás B-2461/mg.05/DJM/2022, é proibido de gado, negócios de negócios e serviços de soldagem de tabaco.

“Para empresas comunitárias e restaurantes, hotéis e outras empresas capazes, usam o GLP não subsidiado para que os subsídios de GLP possam estar em branco”, disse Satria.

Além de garantir a disponibilidade de GLP 3 kg, os cílios de Patra Niaga também garantem a disponibilidade de GLP não subsidiado, a saber, gás brilhante disponível no campo, tanto em bases quanto em pontos de venda que certamente são facilmente acessíveis ao público.

Anteriormente, a PT Patra Niaga Regional Sumbagut manteve uma socialização da transformação digital para a distribuição de micro e pequenas empresas (UMK) e comunidades em Langkat Regency, Sumatra del Norte na sexta -feira, 24 de janeiro de 2025.

Nesta atividade, representando Retamina Patra Niaga Regional Sumbagut, a saber. Gerente regional de vendas regionais Regional Sumbagut, Sign Wicaksono.

De acordo com Sigit, para a compra de 3 kg de GLP, o público pode trazer o KTP usado para o processo de coincidência de dados pela base. Isso é feito para que o processo de uso do GLP 3 kg esteja certo no objetivo.

“Senhoras e senhores que comprarão GLP, trazem seu KTP para que a base possa fabricar dados, para que o uso de 3 kg de GLP esteja no objetivo”, disse Sigit.

Ao realizar a distribuição do alvo, Patra Niaga respondeu também convidou o público a participar da supervisão e informar se soubesse o abuso de GLP subsidiado ao entrar em contato com o contact center de 135.