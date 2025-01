Registro recorde de Pariksha Pe Charcha com o Primeiro Ministro: Centro

Mais de 2,79 milhões de estudantes, professores e pais do país e do exterior se inscreveram para a oitava edição do programa anual do primeiro-ministro Narendra Modi antes dos exames do conselho. Discussão sobre o exame.. O Ministério da Educação da União disse em comunicado aqui na quinta-feira (9 de janeiro de 2024) que a participação deverá estabelecer um recorde este ano e que a popularidade do programa para “transformar o estresse relacionado aos exames em um festival de aprendizagem e celebração” está crescendo . “Esta resposta notável sublinha a crescente ressonância do programa como um verdadeiro Movimento Popular”, disse o Ministério no comunicado.

As inscrições online, alojadas no portal MyGov.in, tiveram início em 14 de dezembro de 2024 e permanecerão abertas até 14 de janeiro. “A imensa popularidade do programa destaca o seu sucesso na abordagem do bem-estar mental dos alunos e na promoção de uma atitude positiva em relação aos exames. ”, acrescentou.

O evento interativo para estudantes com o Sr. Modi, organizado anualmente pelo Departamento de Educação Escolar e Alfabetização do Ministério, será realizado aqui em Bharat Mandapam em formato de prefeitura.

Como parte do programa deste ano, o Ministério organizou sessões de jogos indígenas, maratonas, concursos de memes, teatro de rua, sessões de ioga e meditação e workshops de saúde mental e sessões de aconselhamento. “Através dessas atividades, Discussão sobre o exame. 2025 reforça a sua mensagem de resiliência, positividade e alegria na aprendizagem, garantindo que a educação seja celebrada como uma jornada e não como uma tarefa impulsionada por pressão”, afirmou o Ministério.