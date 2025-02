Regra do presidente e o caminho a seguir

O governo do BJP liderado por Narendra Modi no centro finalmente fez o inevitável impondo o governo do presidente em Manipur em 13 de fevereiro, depois de arrastar os pés por mais de 21 meses e quatro dias depois de N. Biren Singh, ele renunciou como primeiro -ministro. A mudança na equipe política não vem da primeira ordem de preferência do BJP, mas como uma rota de fuga para evitar uma queda iminente em seu governo e uma crise constitucional iminente no estado. No entanto, essa crise, juntamente com a imposição tardia do governo do presidente, apresenta desafios e oportunidades para o governo central liderado pelo BJP e por várias partes interessadas na violência de Manipur para restaurar a normalidade e estabelecer confiança e legitimidade no índio do estado e em suas instituições.

O último resort do BJP à regra do presidente para evitar uma crise constitucional quebrou o mito ao redor da USP eleitoral do BJP de um motor duplo de Sarkar, que foi projetado como o selo distinto de eficiência, estabilidade e força. Portanto, o desafio mais formidável é usar criativamente o governo do presidente como uma oportunidade de reverter isso e estabelecer o que Michael Mann, o eminente sociólogo político chama de “poder de infraestrutura” do estado. Isso se baseia no fato de que a maior vítima em mais de 21 meses de violência tem sido a erosão da confiança e legitimidade do estado e de suas instituições.

Crucial, mas não o suficiente

Relatórios extensos mostram como a cumplicidade e o papel partidário do governo do estado e suas forças policiais durante essa violência não apenas quebraram o espaço territorial compartilhado, mas também corroeram drasticamente a confiança dos cidadãos no governo do estado. Sob a liderança populista do Sr. Singh, observa -se que o governo do estado capitulou a agenda ultra -nacionalista e majoritária Meitei. Este ponto é colocado em alívio por um recente relatório forense da Truth Labs enviado ao Supremo Tribunal, que confirma uma semelhança de 93% entre as amostras de voz do YouTube e o suposto áudio do Sr. Singh em uma fita filtrada, onde ele fez -Ancriminate Declarações sobre seu papel no início e a perpetuação da violência.

Visto nesse contexto, a imposição do governo do presidente deve ser vista como um passo necessário, mas não suficiente, para estabelecer o ‘poder de infraestrutura’ do Estado para restaurar a normalidade e a ordem constitucional em Manipur. Se a capacidade do Estado de regular as relações autonomamente com a Sociedade do Estado é o selo distinto desse poder, não deve recapitular o poderoso ultra -nacionalista e as principais agendas das forças sociais e líderes populistas. Esses líderes colhem o complexo de insegurança do público crédulo para projetar falsamente como Messias, que restaurará um passado indígena ilusório e glorioso para garantir a sobrevivência da comunidade e o estado dos “outros” indesejados.

Vale a pena sublinhar como a idéia de Lebensraum de Friedrich Ratzel estava armada durante o domínio nazista na Alemanha na década de 1930, quando os judeus indesejados ‘outros’ foram violentamente atacados para proteger a pureza da raça ariana alemã e o terceiro reich. Que isso tenha uma ressonância incomum com o impulso militante ultra -nacionalista e populista de restaurar o passado indígena de Manipur deve estremecer e afirmar nossa resolução para não alimentar mais essas políticas.

Isso não sugere inseparabilidade permanente entre reviver a orientação gloriosa e violenta do outro “indesejado” para garantir a sobrevivência. O “dispositivo ideológico” do estado pode desempenhar um papel crucial na desintoxicação de idéias militantes e reorientar nossa cultura política e socialização política de uma maneira que promove nosso passado conectado e compartilhado. As rotas atuais e futuras das comunidades e do estado devem ser construídas sobre os princípios da justiça, confiança mútua, respeito e reconhecimento do salão do outro. Junto com isso, é imperativo que o Estado deva defender o estado de direito e a ordem constitucional para garantir não apenas a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, mas também a igual proteção da lei.

‘Construindo legitimidade’

A lei e a ordem de subcontratação de grupos de vigilância e armados, usando -os como proxies para superar as agendas ultra -nacionalistas e mais antigas, os estereótipos aleatórios devem ser interrompidos e atacando seletivamente uma comunidade, entre outros. Eles devem estar firmemente de acordo com as disposições relevantes da lei sem medo ou favor.

Somente quando o Estado sobe acima dos interesses partidários e é isolado de forças poderosas pode efetivamente regular as relações da sociedade estatal em Manipur, para promover a confiança e a legitimidade do estado e das instituições. Como M. Sajad Hassan, um ex -burocrata convertido em um ativista acadêmico com extensa experiência em campo em Manipur e Mizoram, nos lembrou, a crise da identidade e seus violentos conflitos com assistente vêm principalmente de uma “crise legitimial” do estado e não de o outro e não o outro muito ao redor. Para o Sr. Hassan, a ‘legitimidade’ da construção de instituições estatais é o desafio mais crítico em lugares profundamente divididos se a ordem social, a paz e a estabilidade fossem preservadas.

Uma vez estabelecido o poder de infraestrutura do estado, devem ser feitas tentativas concertadas para desmobilizar e desmontar grupos armados através da divisão. A responsabilidade deve ser fixada rapidamente por crimes atrozes cometidos durante essa violência para entregar justiça. Estabelecer normalidade e paz duradoura em Manipur, que testemunhou a insurgência armada prolongada, requer uma solução política negociada e não apenas uma abordagem de lei e ordem.

Declare Manipur como um “estado da colina” é uma daquelas soluções oferecidas por certos setores para neutralizar uma demanda de administração separada pelos grupos Kuki-Zomi-Hmar. Embora uma proposição plausível, suas implicações na assimetria constitucional substancial existente no artigo 371 c devem ser cuidadosamente avaliadas. Por trás dessa receita, há um projeto político para acusar o binário institucional de Hills-Valley, e um negativo para reconhecer a manipulação sistêmica e a recusa persistente em deduzir autonomia significativa ao povo tribal, como fonte de violência estrutural.

O achatamento e a homogeneização de acordos institucionais de uma maneira que dissolva a assimetria constitucional substantiva existente e a discriminação protetora desfrutada por grupos tribais em questões relacionadas à representação, trabalho e direitos da terra é o meio mais seguro de perpetuar uma estrutura opressiva e assimilacionista. Corbido no idioma da unidade civilizacional, isso pode coestar e ser particularmente atraente para a agenda nacionalista do BJP. No entanto, é muito insensível às diferentes e autônomas culturas sociais das comunidades tribais do Vale e La Colina. Qualquer tentativa de usar o governo do presidente como um truque para centralizar os poderes e dissolver a assimetria constitucional substancial existente como uma fachada para perpetuar a regra opressiva da comunidade dominante é improvável que garantir a “integridade territorial” de Manipur. Pelo contrário, pode reforçar e legitimar ainda mais a demanda dos grupos Kuki-Zomi-Hmar de uma administração separada.

Balanço de energia justa

Dados os fundamentos históricos de longa data da assimetria constitucional e a discriminação protetora de distintos subestatais, garantindo a paz duradoura em Manipur impulsionando uma declaração, não a dissolução, do regime institucional existente. Ao interromper o equilíbrio de poder já desigual entre as comunidades de Hill Tribal e o vale em favor deste último é apenas uma receita para o desastre, pois normalizará a opressão e a injustiça estruturais contra a primeira.

O período atual da regra do presidente deve tirar proveito de uma auditoria sincera e objetiva das instituições do estado para descentralizar, em vez de centralizar o poder. A retificação das lacunas existentes na representação e a redistribuição eficaz de bens e serviços para todas as comunidades devem ser o corolário. A opacidade e insuficiência em como as instituições representam, redistribuem e dão voz a várias comunidades geraram um círculo vicioso de desconfiança, democracia e déficit de violência em Manipur. O desafio é enfatizar as instituições existentes de uma maneira que fortaleça a assimetria constitucional substancial para atender efetivamente às necessidades e demandas legítimas de reconhecimento, representação e redistribuição distintos dentro e entre grupos.

Qualquer tentativa errada de agradar os caprichos e fantasias do majoritário que perpetua o governo opressivo e ameaça interromper e colocar em risco nossos fundamentos e valores constitucionais deve ser evitado e resistir a todos os custos.

Kham Khan Suan Hausing é professor e ex -chefe do Departamento de Ciência Política da Universidade de Hyderabad, Hyderabad. Ele também é membro sênior do Federalism Center, Institute of Social Sciences, Nova Délhi. As opiniões expressas são pessoais