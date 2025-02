Regra do trailer de Jenny Pen: Geoffrey Rush e John Lithgow Star no thriller do filme

Os filmes da IFC compartilharam Regra de Jenny Pen Trailer de seu novo thriller psicológico, estrelado pelo vencedor do Oscar Geoffrey Rush e o vencedor do Globo de Ouro John Lithgow. O filme está programado para chegar aos cinemas na sexta -feira, 7 de março.

“O juiz arrogante Stefan Mortensen sofre um derrame quase fatal, deixando -o parcialmente paralisado e confinado a uma casa de aposentadoria. Resistente pessoal e distante de seu companheiro de quarto amigável, Mortensen logo se chocou com o aparentemente residente do Gentil Dave Crealy, que secretamente aterroriza a casa com um jogo sádico chamado Jenny Pen Rule enquanto ele empunha sua boneca de demência como um instrumento de crueldade “, leia a sinopse oficial.

Veja a regra de Jenny Pen Trailer abaixo (Olhe mais trailers)

O que acontece na regra de Jenny Pen Trailer?

O vídeo apresenta Lithgow como um psicopata idoso que atormenta seus colegas residentes de uma casa de aposentadoria com jogos sádicos. Depende do personagem de Rush encontrar uma maneira de evitar causar mais terror e abuso. O elenco também inclui Nathaniel Lees como Sonny Ausage, Thomas Sainbury como cuidador Mike, Ian Mune como Howie Wicker, George Henare como Tony Garfield, Maaka Pohatu Joyce e muito mais.

O governo de Jenny Pen é dirigido por James Ashcroft de um roteiro escrito por Ashcroft e Eli Kent, baseado na história de Owen Marshall. O filme é produzido por Ashcroft, Kent, Lithgow, Rush, Emily Gotto, Nicholas Lazo e Samuel Zimmerman, com Catherine Fitzgerald e Orlando Stewart produzindo. A equipe criativa também inclui o diretor de fotografia Matt Henley e o editor Gretchen Peterson.