Regras do rascunho de UGC | A maior agenda do centro de instituições controladoras, diz o presidente do Conselho de Ensino Superior de Telangana, V. Balakista Reddy

O projeto de UGC (qualificações mínimas para a nomeação e promoção de professores e funcionários acadêmicos em universidades e escolas e medidas para manter os padrões no ensino superior) tornou -se motivo de preocupação com os educadores de Mong, os organismos regulatórios e formuladores de políticas.

Para o Presidente do Conselho de Ensino Superior de Telangana V. Balakista Reddy, os regulamentos implicam um claro perigo à autonomia de instituições de longo prazo.

Conversando com O hindu Ele diz que os regulamentos “desvendam claramente uma grande agenda para controlar as instituições através do centro através do UGC e procurar diluir a própria essência dos padrões acadêmicos e da santidade”.

Segundo o Sr. Reddy, a mudança dos objetivos da UGC em relação às notas mínimas para nomeação como membro da faculdade é um desafio importante. O outro é aumentar o peso dos padrões acadêmicos e de pesquisa em relação às publicações.

Parece que a UGC está tentando eliminar sua própria ‘lista de cuidados UGC’ de revistas e revistas indexadas em plataformas Scopus e Web of Science, enquanto a ênfase está nas revistas revisadas por pares.

Revistas Predator

“Isso está acontecendo mesmo quando a comunidade acadêmica está tentando abordar um grande número de revistas predatórias. É um caso estranho de um réu, um juiz e um júri, todos em um para decidir os méritos do caso. Termos como “contribuição notável” foram citados como critério para a aprovação e promoção da equipe acadêmica “, diz ele.

O tema principal do concurso é ‘UGC como uma ferramenta de intervenção de Nova Délhi’ não apenas entra no território infeliz, mas também apresenta preocupações legítimas sobre o papel do governador na nomeação do vice -chanceler, da nomeação do governador, de acordo com os regulamentos . , constituirá o comitê de pesquisa.

“O papel da UGC é claramente igual a cancelar as diretrizes que governam o sistema acadêmico já decidido pelo Legislativo estadual. E explorar a nomeação de VC da indústria e do setor público pode parecer inovador na busca para fazer universidades competitivas globalmente, mas pode nos levar a um novo conjunto de problemas ”, diz ele.

Não é uma publicação simbólica

Reddy, professor de direito, também sente que o vice -chanceler não é apenas simbólico, mas também um apoio a acadêmicos, pesquisas e a capacidade de levar uma instituição educacional para seus objetivos.

Também existem riscos, acrescenta. Se a inovação e a competitividade forem os pontos de apresentação para buscar candidatos de áreas anteriormente desconhecidas, como indústria, políticas públicas e administração pública, abririam o caminho para a corporalização das instituições acadêmicas.

“De acordo com essa lógica, o UGC também planeja sugerir uma reversão dos papéis incitando o corpo docente a se juntar às juntas de empresas multinacionais e entidades do setor público?” Ele se pergunta.

Diluição de padrões

O Sr. Reddy também reconhece a diluição dos padrões nas instituições de ensino superior, através da chamada para o relaxamento dos critérios sobre o tamanho do campus, o número de programas e a nomeação do corpo docente pelas partes particulares que buscam estabelecer universidades e instituições técnicas como um “” desafio crescente “que precisa de atenção imediata do centro e dos estados (a lista simultânea).

Conclui que a UGC deve consultar todas as partes interessadas para trabalhar em relação às funções acadêmicas e de gestão nas universidades, levando em consideração os atributos heterogêneos do país enquanto adicionam preocupações regionais e locais.