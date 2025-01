Regras do Título IX do Departamento de Educação da Educação Biden sobre Gênero

Regras do Título IX do Departamento de Educação da Educação Biden sobre...

O Departamento de Educação anunciou na sexta -feira que descartará as mudanças no Título IX de 2024 do ex -presidente Biden, livrando -se da proteção de discriminação com base na identidade de gênero e na orientação sexual e na mudança na maneira como os casos são gerenciados de agressão sexual a campus.

Em uma nota de “Dear Colega” para instituições de ensino superior K-12 e ensino superior, o departamento deixou claro as mudanças no Título IX, o governo Biden terminou no ano passado não seria mais usado, retornando às regras do Título IX de 2020 Sob a primeira administração do presidente Trump. .

“A tentativa fracassada do governo Biden de reescrever o Título IX foi um abuso ilegal de poder regulatório e um atroz desagradável para mulheres e meninas. De acordo com o governo Trump, o Departamento de Educação defenderá oportunidades iguais para todos os americanos, incluindo mulheres e meninas, protegendo seu direito a instalações e atividades seguras e separadas em escolas, faculdades e universidades ”, disse o secretário assistente de Craig Trainor Civil Civil Direitos.

As regras invertidas definirão “o” sexo “para significar o objetivo e a característica imutável de ter nascido um homem ou mulher”, enquanto os regulamentos do Título IX de Biden disseram que a discriminação seria estendida à identidade de gênero ou à orientação sexual dos alunos.

As mudanças também afetarão como as agressões sexuais são investigadas no campus, e os apoiadores dizem que as regras do Título IX de 2020 forneceram proteções de processo mais fortes para os envolvidos nas acusações, enquanto os oponentes argumentam que esses padrões tornam -os mais difíceis para Perpetradores para enfrentar a punição.

As regras de Biden entraram em vigor em agosto passado, mas inúmeras demandas foram registradas contra a nova definição de Título IX, que permaneceu no tribunal em mais de 25 estados.

No início deste ano, um juiz federal em Kentucky atacou os regulamentos de Biden, dizendo que eles violavam a Constituição.

A mudança não é inesperada, pois os republicanos denunciaram os novos regulamentos do Título IX desde que o governo Biden os anunciou.

Trump em suas primeiras semanas no cargo fez vários movimentos contra os americanos LGBTQ, incluindo a assinatura de uma ordem para tomar medidas energéticas contra a atenção confirmada pelo gênero.

O anúncio de sexta -feira ocorre imediatamente após o Departamento de Educação que inicia uma investigação contra as escolas públicas de Denver por suposta discriminação sobre um banho de gênero.

