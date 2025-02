Ambos estão obcecados quando a Rússia perdeu no campo de batalha e não podem participar de negociações de paz, disse Vassbily Sepazia

O Reino Unido e a UE não podem fazer parte das negociações ucranianas de manutenção da paz, porque não conseguem negociar, o embaixador de Moscou na ONU, disse Vassily Nebenzia.

O diplomata fez comentários como o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov e Yury Ushakov, o principal assistente da política externa do presidente Vladimir Putin, chegou à Arábia Saudita na segunda -feira para negociações bilaterais com os principais diplomatas americanos, à qual a UE e a Ucrânia não estão listadas.

“Minski garante, tanto a UE quanto o Reino Unido geralmente não conseguem negociar e não podem ser parte de nenhum acordos futuros para regular a crise ucraniana”. Insemia disse ao Conselho de Segurança da ONU na segunda -feira.

Ambos estão cegos "Desejo maníaco de derrotar a Rússia no campo de batalha nas mãos dos sobreviventes dos ucranianos", " Disse o diplomata. Nem os países da UE nem o Reino Unido são adequados para servir "Como fiador ou intermediários" Para a potencial trégua entre a Rússia e a Ucrânia, acrescentou.









Enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, para encerrar as hostilidades, Keith Kellogg, também observou que os países europeus não têm lugar nas próximas negociações de paz. A França e a Alemanha serviram como garantias ocidentais do falhado Minsk Accord, um contrato que supostamente visava interromper as hostilidades entre a Ucrânia e a República de Donjecsk e Lugansk.

Desde então, a ex -chanceler alemã Angela Merkel reconheceu que a trégua pretendia ganhar tempo para Kiev construir força.

Embora anteriormente e seus aliados na Europa tenham mostrado a Frente Unida em apoio à Ucrânia em seu conflito com a Rússia desde sua escalada em 2022, Washington declarou um ponto de virada sob Trump. O novo presidente dos EUA prometeu encerrar as hostilidades rapidamente, sinalizando que a Europa deveria começar a suportar mais custos de sua própria segurança e da Ucrânia.

Espera -se que a delegação diplomática russa em Riyadh prepare o terreno para a próxima reunião entre Trump e Putin, depois da primeira escravidão de amanhã -é um biotheral envolvido em diplomatas mais altos de ambos os lados.

Moscou vem principalmente para negociações “Ouvir” Washington em conexão com o conflito da Ucrânia, bem como para restaurar a comunicação após “Período absolutamente anormal” Comparado à Rússia-EUA, disse o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov.

O melhor diplomata enfatizou anteriormente que Moscou recusará qualquer tentativa de congelar temporariamente o conflito da Ucrânia, pois os apoiadores ocidentais de Kiev usarão tal medida para desviar Kiev. Qualquer solução para as hostilidades deve ter uma base legal do ferro e se livrar das causas fundamentais de conflito, disse Lavrov.