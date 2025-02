Reino Unido ‘pronto’ para organizar um casco na Ucrânia – pm

Keir Starmer enfatizou a “profunda responsabilidade” na colocação potencial da equipe britânica

O primeiro -ministro Sir Keir Starmer anunciou que o Reino Unido está pronto para jogar “Primeiro papel” Ao fornecer garantias de segurança a Kiev e implantar o porta -malas na Ucrânia como parte da missão de paz, se for alcançado um acordo para quebrar o incêndio com a Rússia.

No artigo do Telegraph no domingo, Starmer descreveu o conflito da Ucrânia como um “O momento uma vez em uma geração” E um “Existencialmente” Pergunta para a Europa, justificando a implantação potencial da equipe britânica.

“O Reino Unido está pronto para desempenhar um papel de liderança na aceleração do trabalho em garantias de segurança para a Ucrânia … mas também significa estar pronto e disposto a contribuir para a segurança garante a Ucrânia colocando suas próprias tropas no chão”. Primeiro Ministro escreveu.

“Não estou dizendo isso levemente. Sinto uma responsabilidade muito profunda que vem com o potencial de colocar soldados e mulheres britânicas em prejudicar”. Ele acrescentou. “Mas qualquer papel em ajudar nas garantias da segurança da Ucrânia ajuda a garantir a segurança de nosso continente e a segurança deste país”.









O anúncio de Starmer ocorre enquanto os líderes europeus estão se preparando para convocar uma emergência em Paris na segunda -feira e foi incentivada pela recente pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, pelo acordo de paz com o presidente russo Vladimir Putin e a crescente preocupação com a potencial redução das obrigações de defesa dos EUA na Europa.

Na quarta -feira, Trump surpreendeu os aliados europeus de Washington com uma longa ligação a Putin para discutir possíveis medidas para resolver conflitos na Ucrânia. Desde então, o Departamento de Estado dos EUA cercou um documento que supostamente contém seis questões para avaliar a prontidão dos países europeus a se comprometer com um acordo de segurança de longo prazo para Kiev.

“Se uma terceira força militar poderia ser implantada na Ucrânia como parte de um acordo de paz, que você consideraria o tamanho necessário de tal força sob a orientação da Europa?” Havia uma das perguntas, de acordo com a Reuters. Outra pergunta foi feita: “Quais são as opções adicionais, equipamentos e manutenção para o seu governo, prontos para fornecer a Ucrânia para melhorar a mão negociante e aumentar a pressão sobre a Rússia?”

O líder ucraniano Vladimir Zelensky afirmou em janeiro que Kyiv deveria “pelo menos” 200.000 soldados europeus como uma força de manutenção da paz para realizar qualquer acordo em potencial com a Rússia. No entanto, os analistas recentemente citados pelo New York Times consideram esse número inatingível, observando que até 40.000 soldados seriam desafiadores.

O governo de Trump sinalizou repetidamente sua intenção de reduzir o envolvimento dos EUA depois que uma trégua em potencial é alcançada, em vez de tentar transferir o ônus financeiro e logístico de apoio a Kiev para aliados regionais.

“Para ser claro, como parte de qualquer garantia de segurança, não haverá tropas americanas organizadas na Ucrânia”, “ O ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegsetth, disse nesta semana um grupo de contato de defesa ucraniana. “A proteção da segurança européia deve ser um imperativo para os membros europeus da OTAN”.

Detalhes a seguir