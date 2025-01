Relativamente à Cerca Marítima em Tangerang, o Ministério Coordenador da Economia confirma que não se trata de um local PSN

Tangerang, AO VIVO – A cerca marítima feita de bambu e que envolve metade das ilhas no mar na Regência de Tangerang não é um Projeto Estratégico Nacional (PSN). Isto foi confirmado pelo Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos.

O representante do Ministério Coordenador de Assuntos Econômicos, Wahyu, disse que a cerca de bambu no Mar de Tangerang que separa o mar de 30,16 quilômetros não é um PSN, por isso as afirmações feitas por pessoas que instalaram a cerca para assustar o público e pescadores são infundados. .

“Ele (PSN) fica no litoral, não na zona marítima, não chega à zona marítima”, disse na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

 Situação da cerca de bambu que circunda a área marítima na Regência de Tangerang Foto: VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Wahyu explicou que existem 6 subdistritos na Regência de Tangerang que o PIK 2 propõe se tornar PSN, alguns dos quais realmente têm cercas marítimas, como Kronjo, Pakuhaji, Mauk.

“Existem 6 subdistritos incluídos na PSN, alguns dos quais têm cercas marítimas à sua frente. São todos terrestres, não chegam à zona marítima”, disse.

A submissão da área de Tangerang para se tornar um projeto estratégico nacional (PSN) pelo desenvolvedor PIK 2 está de acordo com o Regulamento número 6 do Ministro da Economia de 2024.

“Não chegamos à zona marítima, a área está limpa, na costa da área protegida de mangal proposta para ser utilizada para o PIK 2, só digo isso, este mar não faz parte do PSN”, disse Wahyu.

Então, não houve proposta de autorização de recuperação de PSN pelo PIK 2, porque tudo estava na área terrestre. Porém, nesta proposta, há um manguezal protegido que é proposto para ser usado como PSN.

“Pede-se que o estatuto da floresta protegida seja rebaixado, os amigos florestais possam explicar como é o processo, se houver uma proposta, tem que haver um estudo, olhando o impacto e a condição ambiental, então vamos determinar quais áreas das indicações que inserimos como PSN farão parte do PIK 2″, disse ele.

Anteriormente, o PIK 2 também alegou que a cerca marítima não lhe pertencia. A incorporadora imobiliária também enfatizou que PSN PIK2 é apenas um terreno. Contudo, isto contrasta com o depoimento dos pescadores, que sabiam que a cerca era para a construção do empreendimento PSN.