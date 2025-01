Londres, AO VIVO – A Relatora Especial da ONU, Francesca Albanese, apelou à Polónia para que respeite o princípio da justiça universal, prendendo o chefe do governo israelita, Benjamin Netanyahu, se ele visitar o país, e para evitar duplicidade de critérios.

A declaração de Albanese destacou as críticas anteriores da Polónia à Mongólia por não ter detido o presidente russo, Vladimir Putin, por ordem do Tribunal Penal Internacional (TPI), bem como lembrou à Mongólia a importância da aplicação consistente do direito internacional.

“Os membros do TPI são obrigados a prender pessoas que sejam objeto de mandados de prisão do TPI”, escreveu Albanese.

“A Polónia, que criticou a Mongólia por não prender Putin, deveria prender Netanyahu se ele visitar. A aplicação selectiva da lei corrói a universalidade da justiça internacional e do multilateralismo”, acrescentou.

 VIDA LONGA Militares: Yoav Gallant e Benjamin Netanyahu Foto: Flash90/Noam Revkin Fenton

O chefe do governo israelense, Benjamin Netanyahu, e o ex-chefe da defesa, Yoav Gallant, receberam mandados de prisão do TPI em novembro de 2024, sob a acusação de crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Além disso, o governo israelita enfrenta um processo de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave. (formiga)