Relatório da tarde: Senado realizará votação de confirmação da terceira escolha de gabinete de Trump

ALCANCE RAPIDAMENTE A administração Trump começou a usar aviões militares para deportar imigrantes que estão ilegalmente no país.



A maioria dos membros No grupo Democrata da Câmara dos Representantes assinaram uma resolução que se opõe à retirada de Trump dos acordos climáticos de Paris.

A UnitedHealthcare selecionou um novo CEO quase dois meses após o assassinato do ex-CEO Brian Thompson em Manhattan provocou um debate público sobre o sistema de saúde dos EUA.

A UnitedHealthcare selecionou um novo CEO quase dois meses após o assassinato do ex-CEO Brian Thompson em Manhattan provocou um debate público sobre o sistema de saúde dos EUA.

Os pandas estão de voltano Zoológico Nacional. Bao Li e Qing Bao fizeram sua estreia na sexta-feira. NOTÍCIAS ESTA TARDE ©AP Dia 5: FEMA em perigo; Fauci perde equipe de segurança

Em sua primeira viagem interna do segundo mandato Presidente Trump Ele viajou para a Carolina do Norte e a Califórnia na sexta-feira para avaliar os danos causados ​​por desastres naturais. Enquanto estava na Carolina do Norte, devastada pelo furacão Helene no outono passado, Trump expressou descontentamento com a situação. Agência Federal de Gestão de Emergências(FEMA) ao desastre, dizendo que seria melhor que os estados cuidassem dos seus próprios esforços de recuperação. Ele também sugeriu que assinaria em breve uma ordem executiva para reformar a FEMA ou eliminá-la totalmente. “Também assinarei uma ordem executiva para iniciar o processo de reforma e revisão fundamental da FEMA ou talvez de me livrar da FEMA. “Francamente, acho que a FEMA não presta.” Trump disse. Da Carolina do Norte, Trump e a primeira-dama Melania Trump Ele viajou para Los Angeles, onde se reunirá com o governador. Gavin Newsom (D) antes de fazer um passeio de helicóptero pela devastação causada por uma série de incêndios florestais que assolam o sul do estado há semanas.

• Quase 30 pessoas morreram devido a incêndios florestais • Os danos deverão custar US$ 250 bilhões. Trump disse que gostaria de ver condições para a ajuda a Los Angeles, algo que os democratas se opõem amplamente. “Quero ver duas coisas em Los Angeles. Título de eleitor, para que as pessoas tenham a oportunidade de votar, e quero ver a água liberada e chegando a Los Angeles e a todo o estado.” Trump disse a repórteres na Carolina do Norte. ENQUANTO ISSO … Trump terminou quinta-feira Antonio FauciA equipe de segurança disse que ex-funcionários do governo não deveriam receber segurança indefinidamente. “Quando você trabalha para o governo, em algum momento sua equipe de segurança desaparece. E você sabe, você não pode tê-los para sempre. Então, eu acho que é muito padrão,Trump disse aos repórteres na sexta-feira durante sua visita à Carolina do Norte. O destacamento de Fauci teria terminado abruptamente na noite de quinta-feira, e o ex-diretor de longa data do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas deverá pagar por sua própria segurança no futuro. Durante o primeiro mandato de Trump, Fauci foi uma pedra no sapato do presidente, especialmente no que diz respeito à pandemia de COVID-19. Fauci rejeitou algumas das falsas alegações de Trump, tornando-o alvo da ira dos republicanos. Fauci mais tarde serviu como então-Presidente BidenO principal conselheiro médico. Em seu último dia no cargo esta semana, Biden perdoou preventivamente Fauci por medo de que a nova administração Trump o atacasse politicamente. Trump também rescindiu detalhes de segurança do ex-conselheiro de segurança nacional João Boltonex-secretário de estadoMike Pompeoe ex-funcionário do Departamento de Estado brian gancho essa semana. Mais sobre o último movimento de Trump aqui. Leia mais: • Schiff convidado para viagem de Trump à Califórnia EM OUTRAS NOTÍCIAS

©AP Resumo do título • Federais implementam mudanças de nome para ‘Golfo da América’ e ‘Monte McKinley’ “O governo federal está implementando formalmente a diretriz do presidente Trump para renomear o Golfo do México e o Monte Denali.” (Leia mais) • Juiz proíbe Oath Keepers de entrar em DC sem permissão do tribunal “Um juiz federal proibiu na sexta-feira o fundador do Oath Keepers, Stewart Rhodes, e sete outros membros do grupo de extrema direita de entrar em Washington, D.C., sem a permissão do tribunal, dias depois que o presidente Trump comutou suas sentenças como parte de um amplo perdão para os acusados ​​em o ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021.” (Leia mais) • Almeje a mais recente empresa a reverter programas DEI “A Target anunciou que está revertendo suas políticas de diversidade, equidade e inclusão (DEI), tornando-se a última empresa a fazê-lo após a eleição do presidente Trump.” (Leia mais)