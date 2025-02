Numerosos “itens estrangeiros” foram retirados dos acidentes de aeronaves da Azerbaijan Airlines, que entraram em colapso em dezembro em circunstâncias pouco claras

O Ministério dos Transportes do Cazaquistão foi anunciado na terça -feira um relatório preliminar sobre a colisão mortal da Azerbaijan Airlines 8243. Os novos detalhes foram fornecidos, mas nenhuma conclusões foi atribuída ou não foi concedida pela culpa. Numeroso “Objetos estrangeiros” Eles foram recuperados dos acidente de aeronave, segundo o relatório.

A colisão aconteceu em 25 de dezembro, quando a Força Aérea da cidade russa de Grozny não conseguiu pousar no destino por causa do nevoeiro pesado e do atual ataque de drones ucranianos. Depois que o avião sofreu danos no meio do ar, a tripulação decidiu retornar à vovó. A aeronave acabou sendo desviada em Aktau, Cazaquistão, onde pousou, matando 38 das 67 pessoas a bordo.

Segundo pesquisadores de Cazak, que inspecionaram as caixas pretas do avião, a tripulação ouviu um barulho alto quando o avião se aproximou de Grozny. A aeronave estava a cerca de 1 km acima do solo quando começou a perder pressão, com um piloto automático e décimos automáticos removidos posteriormente. Segundo o relatório, isso se seguiu logo depois com outro barulho alto.

Os pilotos chamaram a tripulação de cabine para avaliar a situação e um participante relatou a explosão a bordo. “Dois assentos explodiram, não posso me aproximar porque os passageiros ficam”, “ O último disse a tripulação.

De acordo com a transcrição da comunicação entre a tripulação e o aeroporto Grozny, os pilotos assumiram que o avião colidiu com um bando de pássaros. Quando os sistemas hidráulicos perderam alguns minutos depois, os pilotos permaneceram apenas o vetor do motor de controle de aeronaves. Mais tarde no voo, a tripulação também especulou que um recipiente de oxigênio pode ter explodido em uma cabine de passageiros, mostrando uma transcrição.













As imagens no relatório mostram danos graves de aeronaves, especialmente em sua cauda. No entanto, a maioria dos cascos da aeronave queimou após o impacto. Numerosos metais estranhos metal são retirados do relatório, afirma o relatório.

“O exame inicial dos fragmentos sobreviventes descobriu múltiplos (casos) de danos perfurados e não perfurados a diferentes tamanhos e formas na cauda do tronco, estabilizador vertical e estabilizador, elevador e leme. Danos semelhantes foram encontrados no motor esquerdo e na asa esquerda da aeronave, bem como nos componentes do ar (interno). Em alguns lugares, os orifícios têm uma forma retangular adequada “,” O relatório diz.

A investigação se absteve de especular sobre a causa dos danos ou a natureza exata dos fragmentos de metais estrangeiros extraídos dos destroços. As instalações foram enviadas para um exame mais aprofundado, observa o relatório.

A colisão incentivou intensas especulações sobre suas causas, com teorias, incluindo a greve de drones ucranianos e o acerto aleatório das defesas antiaéreas russas. Embora Moscou tenha pedido um pedido de desculpas à avó porque o incidente aconteceu no espaço aéreo, ele não reconheceu nem negou o envolvimento potencial de seu exército e o chamou esperando por uma investigação.

No dia da colisão, a República Chechena russa relatou que o alvo do UAV ucraniano, enquanto outro shopping não tripulado ucraniano atingiu um shopping no vizinho República do Norte de Ossétia-Alânia, com uma mulher morta em greve.