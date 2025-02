Relatórios de laboratório confirmam a gripe aviar em Deplanagar no distrito da NTR de Andhra Pradesh

Outro lugar no distrito da NTR, Deplanagar, em A. Konduru Mandal, relatou mortalidade em massa de 3.000 aves de engorda e relatórios de laboratório confirmaram a causa de sua morte como vírus H5N1 que causa gripe aviária.

Após a confirmação do Instituto de Doenças Animais de Alta Segurança do ICAR, foi recebida em 22 de fevereiro, no sábado, o coletor do distrito G. Lakshmisha disse que não havia necessidade de alarme e que o equipamento de resposta rápida e funcionários de renda, Panchayat Raj e e Os departamentos de criação de animais estavam tomando todas as medidas para impedir sua propagação.

Ao revisar a situação durante uma reunião de coordenação do distrito em Vijayawada, disse o colecionador, enquanto a propagação estava sob controle, as autoridades continuaram em alerta e estavam tomando todas as medidas de precaução.

“Deplanagar declarou uma zona vermelha e 10 km dentro do ponto de acesso como uma zona de vigilância. De acordo com medidas operacionais padrão, eliminamos com segurança pássaros e também começamos a sacrificar aves no quintal, cerca de 270 em número, dentro da zona vermelha, que fica a um km do ponto de acesso “, disse ele. , Diretor Conjunto, Diretor Conjunto, Criação de Animais, distrito da NTR.

Com a última confirmação, o número de pássaros que morreram de gripe aviária no distrito são de cerca de 10.000. Na semana passada, Anumollanka, uma vila em Gampalagudem Mandal, havia relatado a morte de 7.000 pássaros engordando.

O colecionador pediu aos funcionários que fossem apresentados se recebessem relatórios sobre a morte incomum de pássaros nas florestas do distrito.