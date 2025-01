Relembrando os serviços prestados pela avó, Nia Ramadhani não conseguiu conter as lágrimas

Jacarta – A atriz Nia Ramadhani não pôde deixar de chorar ao relembrar momentos com sua falecida avó, Hanna Louise Poluan. Ao longo de sua carreira no entretenimento, sua avó se tornou uma figura muito importante para Nia.

“A primeira vez que fiz o casting, Oma me acompanhou, usando o carro da Oma. Até filmar a novela Bidadari, também usei o carro da Oma”, disse Nia Ramadhani ao se encontrar na Casa Funerária Sentosa, no centro de Jacarta, no sábado, 1º de janeiro. . 25 2025. Role mais, ok?

Um profundo sentimento de perda fez com que Nia não conseguisse falar por um tempo. Ele ficou arrasado com a perda de sua querida avó, que sempre o apoiou desde o início de sua carreira.

Hanna Louise Poluan não é apenas solidária, mas também um modelo para Nia.

“A vovó ajuda muita gente, mas sinto que a ajuda de antes foi muito grande para nós”, disse a atriz de 34 anos.

Em seu depoimento, Nia expressou sua gratidão por poder estar ao lado da avó em seus momentos finais. Ela também agradeceu ao marido, Ardi Bakrie, que lhe permitiu passar a noite no hospital para acompanhar a avó.

 A avó da artista Nia Ramadhani, Hanna Louise Poluan, morre

“Venha comigo, veja o processo. Até ontem no final, quando fiquei sozinho comigo. Obrigado pelas orações, espero que tudo seja mais fácil”, disse Nia Ramadhani.

Embora sinta que o que fez não se compara aos serviços prestados pela sua avó, Nia espera que a sua presença em tempos difíceis lhe possa trazer um pouco de paz.

“Embora não possa ser comparado, quando a avó está doente, se Deus quiser, podemos aliviar o seu fardo”, disse ele.