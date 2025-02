Relógio: A improvisação de Ed Sheeran na Church Street parou na polícia de Bengaluru

A polícia de Bengaluru, na cidade de Bengaluru, prendeu um concerto improvisado do cantor pop britânico Ed Sheeran, na Church Street.

O ícone da música global que está na cidade para o seu concerto de matemática foi cantar o número de sucesso do pop ‘Shape of You’ na Church Street quando um policial desconectou seu microfone do sistema de som. No vídeo, Sheeran pode ser ouvido dizendo “temos permissão para estar aqui”.

Policiais Bengaluru Pare Ed Sheeran Gig A polícia de Bengaluru, em Bengaluru, um concerto improvisado do cantor pop britânico, Ed Sheeran, na Church Street, foi preso abruptamente pela cidade da cidade de Bengaluru em 9 de fevereiro de 2025. Arranjo especial | Crédito de vídeo: The Hindu

Nenhuma permissão foi solicitada, diz a polícia

No entanto, os policiais disseram que não haviam procurado permissão prévia e, portanto, tiveram que parar o show. “Eu não tinha permissão e não temos informações sobre se eu havia solicitado o mesmo. Mesmo se ele tivesse solicitado, ele precisa obter permissão antes de fazer um show em um local público. Ele realizou um concerto no sábado (8 de fevereiro), onde 25.000 ingressos foram vendidos. De repente, ele fez esse concerto para uma promoção e poderia ter levado a problemas de lei e ordem. Portanto, tomamos medidas ”, disse um policial na delegacia de Cubbon Park.

Ele acrescentou: “Ele violou a lei da terra. Paramos e aconselhamos -o a se afastar.

Church Street, um não escore para fornecedores e ônibus

No ano passado, quando a polícia despejou os vendedores de rua da Church Street, os ônibus também foram aconselhados a atuar nas ruas. O chefe do Comissário Cívico de Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP), Tushar Giri Nath, disse: “Há uma regra de que a permissão deve ser tomada para o ônibus. Mas as pessoas continuam brincando e às vezes são tomadas medidas. É uma área cinzenta, e vamos resolver em breve.

O que os usuários da Internet disseram

Enquanto isso, aqueles que estavam na Church Street na época do show expressaram sua decepção pelo que aconteceu nas redes sociais.

“Acabei de ver Ed Sheeran na Church Street. Ele cantou sua música, mas infelizmente a polícia o prendeu no meio ”, publicou um usuário X.

“O policial ligou quando Ed Sheeran surpreendeu a todos com uma performance improvisada na Church Street! Ed só queria vibrar, mas não hoje, oficial. Não hoje ”, disse outro usuário.