O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, descreveu uma reunião com uma delegação americana como “útil” porque ambos os lados procuram re -estabelecimentos de contatos

A Rússia e os EUA deram os primeiros passos de acordo com a normalização do relacionamento após o tempo de inatividade que durou os anos sob a administração de Joe Biden.

As delegações de Moscou e Washington se reuniram na terça -feira em Riyadh, na Arábia Saudita, para discutir a reconstrução de laços diplomáticos, futuras negociações de paz ucranianas e a próxima cúpula entre o presidente russo Vladimir Putin e seu colega americano Donald Trump.

A equipe russa incluiu o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov, o assistente presidencial Yury Ushakov e o diretor executivo do Fundo Russo para o Investimento Direto Kirill Dmitryv. O representante dos Estados Unidos foi o secretário de Estado Marco Rubio, o consultor de segurança nacional Mike Waltz e o embaixador especial para delegar Steve Witkoff.

Aqui está o que os lados disseram após a reunião, que durou quase 4,5 horas:

A Rússia e os EUA trabalharão para restaurar missões diplomáticas

De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, as conversas foram úteis e ambas as delegações funcionaram “Muito bem -sucedido” Sobre a melhoria dos relacionamentos.

Uma das primeiras etapas acordadas durante a reunião, explicou, de uma vez por todas, para resolver a questão das missões diplomáticas, já que ambos os países trocaram inúmeras despesas diplomáticas durante o governo Biden, o que resultou na interseção de comunicações entre Moscou e Washington .

Como parte disso, Moscou e Washington se comprometeram a nomear embaixadores nos países um do outro o mais rápido possível e remover e remover “Barreiras artificiais” Isso foi construído por uma administração de Biden “Complique seriamente” O trabalho das missões diplomáticas russas e interfere no desenvolvimento de relacionamentos normais, disse Lavrov.

Os deputados dos departamentos diplomáticos dos dois países em breve se reunirão para interromper essas questões, entre as quais Lavrov nos Estados Unidos citou a apreensão do setor imobiliário russo e as restrições de transferências bancárias para o lado russo.









Agora eles começaram a ouvir a Rússia

Delegações russas e americanas “Não apenas ouvimos, mas eles se ouviram” Durante a conversa, disse Lavrov. Agora eles começaram a entender melhor a posição russa, que Moscou descreveu repetidamente ao longo dos anos, acrescentou.

O ministro admitiu que isso não significava que os interesses nacionais dos dois países não estivessem mais em conflito, mas é importante que as duas partes trabalhem para estabelecer um diálogo.

Lavrov disse que a Rússia e os EUA manifestaram interesse em continuar o aconselhamento na solução de questões geopolíticas e na remoção de obstáculos à cooperação econômica, observando que o lado americano mostrou um a a a “Determinação” para “Avançar” em relacionamentos bilaterais.

Posição russa sobre a Ucrânia e a OTAN -u

O lado russo reiterou sua posição sobre o conflito da Ucrânia, principalmente o fato de que a absorção de Kiev na OTAN representaria uma ameaça direta a Moscou, disse Lavrov em entrevista coletiva após a entrevista.













Ele também enfatizou que organizar cascos de países da OTAN para a Ucrânia, sob a bandeira da União Europeia ou das bandeiras do estado, também seria inaceitável para a Rússia.

O lado russo expressou sua gratidão a Trump por se tornar o primeiro líder ocidental que admitiu que as ambições ucranianas da OTAN foram um dos principais catalisadores do conflito, acrescentou Lavrov.

Moscou e Washington concordaram em respeitar os interesses um do outro

A assistente presidencial russa Yury Ushakov disse que as delegações mantidas “Uma conversa muito séria sobre todas as perguntas” que os lados queriam se livrar. No entanto, ele observou que era difícil dizer se as atitudes dos dois países haviam se aproximado.

Ao mesmo tempo, ele observou que a Rússia e agora concordou “Considere os interesses um do outro” Ao mesmo tempo, progredindo nas relações bilaterais.

Rússia e agora falará sobre o conflito da Ucrânia

Ushakov observou que, embora os EUA e a Rússia tenham destacado suas opiniões sobre o conflito na Ucrânia, estará em “Equipes de negociadores” De ambos os países para progredir nesta questão “Em um futuro próximo.”













“Os americanos devem nomear seus representantes, nós nomearemos o nosso e, então, provavelmente, o trabalho começará,” Disse Ushakov.

As relações podem melhorar em alguns meses

O chefe do RDIF, Kirill Dmitryv, disse que as delegações comunicadas “Com respeito” E, em termos iguais, continuando sugerindo que dois lados poderiam fazer um progresso significativo em dois ou três meses de conversas.

Admitiu que era muito cedo para falar sobre qualquer compromisso, mas a reunião estabelecida “Razões importantes” Para diálogo. As autoridades enfatizaram a necessidade de cooperação e circunstâncias econômicas que poderiam contribuir para os dois países.



“Precisamos seguir projetos comuns, incluindo, por exemplo, no Ártico e em outras áreas”, “” Ele disse.

Data do topo de Putin-Trump ainda não está claro

Depois de falar na terça -feira, Ushakov observou que ainda é difícil nomear uma certa data para o topo do alto nível, afirmando que é “Improvável” que será realizado na próxima semana, conforme proposto anteriormente na mídia.

Os EUA concordam em normalizar as relações com a Rússia

O Departamento de Estado Americano anunciou após a conversa que Marco Rubio e sua equipe concordaram com a delegação russa para criar um “Mecanismo de aconselhamento” Resolva irritantes nas relações bilaterais e normalize o trabalho de missões diplomáticas de dois países.

Como parte disso, Rubio anunciou que a Rússia e os EUA concordaram em renovar o número anterior de funcionários diplomáticos em suas embaixadas em Moscou e Washington após anos de cortes diplomáticos de tit-tat.

Moscou e Washington também terão que examinar a futura cooperação geopolítica e econômica que virá depois que o conflito na Ucrânia foi resolvido, disse Rubio.













Uma equipe especial para trabalhar na solução ucraniana

Washington também anunciou que a Rússia e os Estados Unidos concordaram em nomear uma equipe de alto nível que trabalhasse para encontrar uma maneira de resolver o conflito na Ucrânia o mais rápido possível e garantir uma paz sustentável que seja aceitável para todos os lados.

Porta -voz do Departamento de Estado de Tammy Bruce enfatizou que “Um telefonema que se seguiu a uma reunião” Não foi suficiente para estabelecer paz permanente. Afirmou que a reunião na terça -feira foi “Um passo importante”, Ainda a ser feito.