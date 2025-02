Reopor feridas fiscais – o hindu

TO orçamento da União causou raiva em Kerala pela “negligência contínua” do estado do estado na frente fiscal. Por algum tempo, houve uma desconfiança entre o governo de Kerala e o Partido Bharatiya Janata (BJP) no centro do Reino Financeiro. O governo de Kerala acusou repetidamente o centro de iniciar políticas desagradáveis ​​que pioraram os desequilíbrios no intercâmbio de recursos de renda e no enfraquecimento do federalismo cooperativo.

O governo da frente democrática da esquerda democrática (LDF) do IPC (M) e da Frente Democrática Unida (UDF) liderada pelo Congresso criticou o orçamento por “ignorar” o estado. Como esperado, o Kerala do BJP se apressou em descrever o orçamento como um ganho inesperado para Kerala. Mas sua narração se afogou na controvérsia que eclodiu sobre o comentário do Ministro da União George Kurian de que, se o estado quisesse mais fundos, talvez deva ser declarado de cabeça para baixo em termos de infraestrutura, educação e bem -estar social para que a Comissão de Finanças Eu posso fazer recomendações úteis.

Além de exigir um pacote econômico especial de ₹ 24.000 milhões de rúpias para superar dificuldades financeiras, o governo de Kerala também implorou um pacote de ₹ 2.000 milhões de rúpias para realocar os sobreviventes de deslizamentos de terra que ocorreram em julho de 2024 em Wayanad e por ₹ 5.000 milhões de assistência especial para o projeto Puerto Vizhinjam, que chama uma mudança de jogo para o comércio marítimo. Esses pedidos foram ignorados.

O ministro das Finanças de Kerala, Kn Balagopal, descreveu o orçamento da União como “extremamente decepcionante” e disse que não tinha uma perspectiva de Panindia que simpatizava com as diversas necessidades dos estados. Como esperado, o orçamento do estado apresentado por ele em 7 de fevereiro atribuiu a primeira seção de rúpias de ₹ 750 milhões para o povo de Mundakkai e Chooraralmala afetado por deslizamentos de terra em Wayanad. O documento de avaliação de necessidades de desastre preparado por especialistas estimou que o custo de reconstrução e reabilitação após o barra era de ₹ 2.221 milhões de rúpias.

O orçamento ferroviário também deixou o estado decepcionado. Embora Kerala tenha recebido ₹ 3.042 milhões de rúpias para desenvolver infraestrutura ferroviária, nenhum dos projetos exigiu especificamente, incluindo os da linha Nilambur-Nanjangud de Nilambur-Nanjangud ou do Rail Sabari.

A narração da esquerda de que Kerala foi punida mais uma vez por seu progresso venceu com o esforço em setores e educação, saúde e bem -estar social foi incorporada às críticas. O primeiro -ministro Pinarayi Vijayan acusou novamente o governo de Modi de não homenagear os princípios federais confirmados na Constituição.

Este é o último episódio da luta entre Kerala e Nova Délhi sobre o que o Estado do Sul descreve como sua atribuição cada vez mais menor do grupo divisível e bordas injustas em empréstimos. Kerala havia transferido para a Suprema Corte no ano passado, desafiando a decisão do Centro que reduziu sua capacidade de dívida. Antes da 16ª Comissão de Finanças em Kerala, em dezembro de 2024, sobre a redação de recomendações, o governo da esquerda organizou um conclave de ministros das Finanças dos Estados não governados pelo BJP para estabelecer uma terra comum em queixas de impostos compartilhados.

Kerala atraiu repetidamente a atenção para sua participação divisível no grupo tributário que foi reduzido de 3,88% sob a Décima Comissão de Finanças para 1,92% sob a 15ª Comissão de Finanças. No entanto, diante da diminuição de transferências centrais, a Kerala conseguiu melhorar suas próprias receitas fiscais e não -táxis, embora enfrente questões financeiras difíceis que não têm respostas fáceis. O índice fiscal Niti Aayog 2025 colocou Kerala entre os “estados aspiracionais” que enfrentaram os desafios fiscais “consistentemente” nos últimos nove anos. “Esses estados enfrentam uma dívida alta, grandes pagamentos de juros, geração de renda fraca e ineficiências nos gastos de capital, com dependência de renda não imposta que afeta sua saúde e classificações fiscais”, disse o relatório, que classificou os estados para o fiscal fiscal ano 2023. Soció “baixa qualidade das despesas” e “sustentabilidade da dívida” como dois dos desafios significativos na estrada de Kerala.

Resta ver como a 16ª Comissão de Finanças, que deve apresentar suas recomendações antes de 31 de outubro de 2025, ocorrerá para Kerala e suas preocupações de retorno fiscal. Dito isto, é evidente que as delicadas negociações na frente financeira com o centro continuarão sendo a principal prioridade do estado, pelo menos no curto prazo.