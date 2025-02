Rep. Jamie Raskin: Eric Adams lida ‘saturado com corrupção’

O representante Jamie Raskin (D-MD) criticou a queda nas acusações de corrupção contra o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, depois que os promotores renunciaram.

“Tudo está saturado com a corrupção”, disse Raskin na sexta -feira durante uma aparição no Newsnation’s “Cuomo“

“Para mim, reflete o maior problema do que esse governo”, disse Chris Cuomo ao host.

Na apresentação de sexta -feira, os funcionários do Departamento de Justiça reiteraram preocupações em uma ordem de segunda -feira que ordenou que os promotores federais demitissem acusações contra o prefeito, uma decisão que foi tomada, apesar do fato de as autoridades terem dito que os promotores não fizeram nada de ruim e sem avaliar a força do caso.

O procurador -geral interino anexo, Emil Bove, concluiu na sexta -feira “que a continuação desses procedimentos interfere na capacidade do réu de governar na cidade de Nova York, o que gera ameaças inaceitáveis ​​para a segurança pública, a segurança nacional e as iniciativas de imigração relacionadas a federais”.

Adams foi derrotado com uma acusação de cinco posições em setembro do ano passado, alegando que aceitou e procurou “benefícios valiosos inadequados” e outros presentes de empreendedores e pelo menos um funcionário do governo turco.

O prefeito negou fortemente qualquer irregularidade e criticou as posições, caracterizando -os como políticos por suas críticas à administração da imigração do governo Biden.

Os Filip Timotija e Jared Gans de la Colina contribuíram.

Fonte