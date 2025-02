Representante Angie Craig ‘Dando uma consideração séria’ para concorrer ao assento do Senado de Minnesota

A representante Angie Craig (D-Minn.) Disse que está “considerando seriamente” concorrer a um assento no Senado de Minnesota.

“Estou considerando seriamente o assento aberto no Senado em Minnesota”, Craig disse em uma publicação Na plataforma social x segunda -feira. “Vou conversar com os Minnesotanos nas próximas semanas sobre a melhor maneira de continuar servindo minha comunidade e tomar uma decisão em um futuro próximo”.

Na quinta -feira passada, o senador de Minnesota, Tina Smith (D), anunciou que não concorrerá à re -eleição em dois anos. Em um vídeo sobre X, Smith disse que “adorou” seu papel como membro da Câmara Alta do Congresso, mas queria mais tempo com a família.

“Este trabalho tem sido a honra de sua vida. Pelo resto da minha menstruação, trabalharei o máximo que puder para os Minnesotanos e nosso país “, disse Smith em X.” Muito obrigado, Minnesota “.

Smith está em seu assento atual desde 2018, desde que foi nomeado para seguir o ex-senador para Franken (D-Minn.) Após sua renúncia em meio a acusações de comportamento sexual inadequado.

Em 2016, o presidente Trump perdeu para Minnesota por cerca de 1,5 pontos. Nas últimas eleições, o presidente perdeu o estado em 4 pontos.

Craig foi um dos primeiros democratas a chamar o ex -presidente Biden da carreira presidencial de 2024 após uma performance direta de debate em junho do ex -presidente.

“Dado o que vi e ouvi o presidente durante o debate na semana passada em Atlanta, juntamente com a falta de uma resposta vigorosa do próprio presidente após esse debate, não acredito que o presidente possa fazer campanha e ganhar efetivamente (ex -presidente do presidente ) Donald Trump ”, disse o democrata de Minnesota em um comunicado de julho.

Fonte