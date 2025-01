Reprimir o plástico em parques nacionais e reservas de tigres: Khandre

O Ministro das Florestas, Ecologia e Meio Ambiente, Eshwar B. Khandre, instruiu o Departamento Florestal a reprimir a entrada e o uso de plástico em parques nacionais e reservas de tigres.

Ele se encontrou com funcionários do departamento aqui no domingo e disse que a campanha deveria ser iniciada em duas fases: na primeira, grandes lixeiras deveriam ser mantidas com instruções aos motoristas para depositarem voluntariamente materiais plásticos. Na segunda fase, os motoristas devem ser submetidos a controlos e fiscalizações, e sancionados caso sejam descobertos transportando materiais plásticos descartáveis, afirmou o Ministro.

Khandre soube que atualmente existem contentores gigantes nos campos de Metikuppe, Nagarahole, Kallahalla e Veeranahosahalli e que mais de 5-6 kg de resíduos plásticos são recolhidos em cada um dos contentores todos os dias.

Além disso, a equipe do Departamento Florestal também coletava resíduos plásticos de dentro da reserva de tigres e do parque nacional. Portanto, o Ministro sugeriu uma implementação da lei em duas fases para acabar com a entrada de plástico na reserva de tigres.

As autoridades também receberam ordens de desenvolver um plano de longo prazo para reduzir os conflitos entre humanos e animais.

Expressando preocupação com a escalada das situações de conflito, Khandre disse que os leopardos se desviavam para o habitat humano e áreas urbanas, enquanto os elefantes se aventuravam para fora das florestas. Portanto, o departamento deve garantir que não haja escassez de forragem ou água na floresta que possa forçar os animais a se perderem na paisagem humana, acrescentou.

Ele também sugeriu que um serviço de reserva de ingressos on-line fosse introduzido no santuário de pássaros Ranganathittu.