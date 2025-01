Republicano da Câmara dos Deputados: ‘Vamos afirmar o dedo inteiro “no acidente de avião da DC

O representante Tim Burchett (R-ten DC

Burchett se juntou à CNN para discutir o avião da American Airlines que caiu com um helicóptero militar, observando que, como legislador, geralmente voa dentro e fora do Aeroporto Nacional de Reagan Washington. O avião de entrada estava em sua aproximação final ao aeroporto.

“Eu avisaria as pessoas, especialmente … meus amigos conservadores do meu lado, espero que todo o meu dedo até que realmente saibamos o que vai acontecer com isso”, disse Burchett.

“O que aconteceu? Você sabe, perdemos mais de 70 almas ”, continuou ele.

Havia 60 passageiros e quatro tripulantes a bordo do voo de Wichita, Kansas, para Washington.

As autoridades anunciaram no início da quinta -feira que não havia sobreviventes de ambos os aviões e mudaram suas operações de uma missão de resgate para uma missão de recuperação. Até quinta -feira de manhã, 27 pessoas haviam sido recuperadas do rio Potomac.

Uma investigação sobre o que deu errado está em andamento, mas o novo chefe do Departamento de Transportes, Sean Duffy, disse que acredita que era evitável.

Burchett disse quinta -feira que quer examinar se o acidente foi um incidente isolado ou se existe “um padrão”.

“Se sim, acho que deve ser abordado”, disse ele. “Vamos ter público, tenho certeza, no comitê de transporte”.

Mais tarde, Burchett disse que deve haver uma investigação sobre se a comunicação foi realizada para a aeronave, se os pilotos receberam notícias sobre a ameaça que está se aproximando.

Ele também apontou que tinha que haver um movimento bipartidário para apoiar a pesquisa e abordar a situação.

“Muitas vezes na política”, disse Burchett, são funcionários eleitos que procuram dar uma manchete de notícias. Nesse momento, ele disse que eles precisam “ir um pouco mais lento” para avaliar o acidente.

“O público exige alguma mudança, porque se não o fizermos, visitaremos isso e novamente”, disse Burchett.

Fonte