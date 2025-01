Republicano da Carolina do Norte: FEMA precisa ser reformulada, novo diretor

O deputado Chuck Edwards (R) da Carolina do Norte criticou a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) durante uma entrevista, dizendo que a agência precisa ser reformulada e ter um novo diretor no comando.

“Bem, continuamos frustrados com a FEMA, a sua comunicação, a sua sensibilidade, francamente, para com as pessoas que perderam as suas casas, que estão deslocadas por causa da tempestade”, Edwards, cujo distrito sofreu danos devastadores e inundações devido ao furacão Helene. quatro meses atrás, ele disse durante sua aparição na terça-feira no programa “The Hill” da NewsNation.

“É uma organização que claramente precisa ser reformulada e estou ansioso para fazer parte dela depois de 20 de janeiro”, disse ele ao apresentador Blake Burman.

Burman então perguntou ao legislador republicano como ele modernizaria a agência governamental.

“Em primeiro lugar, precisamos de um novo diretor, de um novo administrador, e temos que mudar a cultura da FEMA”, disse Edwards na terça-feira. “Há demasiada burocracia governamental e eles não se preocupam o suficiente com as pessoas para lhes dar a tarefa de ajudar”.

A agência, encarregada de ajudar estados e comunidades devastadas por desastres como os furacões Helene e Milton, foi criticada por alguns residentes e legisladores no final de 2024 pela sua resposta na Florida e na Carolina do Norte.

O escrutínio intensificou-se depois de um dos seus trabalhadores ter sido despedido por alegadamente aconselhar uma equipa de assistência na Florida a não visitar casas que mostrassem sinais favoráveis ​​ao Presidente eleito Trump. A administradora da FEMA, Deanne Criswell, foi chamada ao Capitólio para testemunhar. O incidente também levou a uma auditoria interna do Inspetor Geral Joseph Cuffari do Departamento de Segurança Interna (DHS), que começou em 17 de dezembro.

A FEMA também tem estado sob o microscópio por sua operação na Califórnia em meio a incêndios florestais em curso que deslocaram centenas de milhares de residentes.

A deputada Judy Chu (D-Califórnia) pressionou a agência por supostamente negar pedidos de assistência devido à falta de informações sobre seguros.

“Estou ouvindo sobre frustrações com a FEMA porque eles fizeram o que pedimos, que foi registrar-se no site disasterassistance.gov, e então alguns deles tiveram suas aprovações ou não-aprovações negadas”, disse Chu, cujo distrito foi danificado. pelo incêndio em Eaton, disse ele na terça-feira.

Chu incentivou os eleitores a ligarem diretamente para a FEMA se suas reivindicações forem negadas ou a visitarem o novo centro de recursos para desastres para “perguntar o que está acontecendo com sua inscrição”.

The Hill entrou em contato com a agência para comentar.

NewsNation é propriedade do Nexstar Media Group, que também é dono do The Hill.

Fonte