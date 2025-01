Republicanos bancários do Senado planejam mudanças no principal programa de seguros após incêndios

Os republicanos no Comité Bancário do Senado estão nas fases iniciais da elaboração de legislação que poderá incluir alterações ao Programa Nacional de Seguro contra Inundações e ajudar as vítimas de outras catástrofes naturais. O senador John Kennedy (R-La.) disse ao The Hill na terça-feira que o presidente do Comitê Bancário do Senado, Tim Scott (RS.C.), pediu a ele e ao senador Mike Rounds (RS.D.) que eles assumiriam a liderança na iniciativa . após os devastadores incêndios florestais na Califórnia. “Acabei de falar com Tim Scott”, disse Kennedy. “Ele pediu a Mike Rounds e a mim que elaborássemos uma legislação que abordasse não apenas as inundações, mas todos os desastres.” Pressionado para obter mais informações sobre o projeto, Kennedy disse que “é muito cedo para falar sobre os detalhes”, observando que a equipe dos legisladores está “apenas começando a se reunir”. Ele acrescentou que os senadores também querem “incorporar nossos homólogos na Câmara”. Ele disse que parte do objetivo é “melhorar o (Programa Nacional de Seguro contra Inundações)” e “provavelmente expandi-lo” sem usar “subsídios dos contribuintes”. A ideia, disse ele, “não é apenas reformar o Programa de Seguro contra Inundações”, mas “tentar ajudar as vítimas de incêndios, ventos, granizo e desastres, e fazê-lo sem que o governo federal tenha que subsidiar os programas”. The Hill entrou em contato com Scott e Rounds para comentar. Kennedy também disse ao Punchbowl News em um relatório publicado na terça-feira que estava pensando em desenvolver um programa “novo e diferente”, que “abrangesse vento, granizo, incêndio e inundações”. Os legisladores ponderaram possíveis reformas no programa de seguro contra inundações nos últimos anos, mas tiveram de aprovar dezenas de reautorizações de curto prazo desde o ano fiscal de 2017. Os comentários de Kennedy também ocorrem no momento em que alguns membros de ambos os lados do corredor discutem a perspectiva de ajuda emergencial em caso de desastre em resposta aos incêndios em curso na Califórnia. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências disse ter recursos suficientes para atender às necessidades da Califórnia após os incêndios. Mas algumas estimativas iniciais colocam as perdas dos incêndios em mais do que 100 bilhões de dólares. Sylvan Lane contribuiu.