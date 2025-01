Republicanos da Câmara aprovam projeto de lei sobre o aborto ‘Born Alive’

Os republicanos da Câmara aprovaram sua versão de um projeto de lei sobre o aborto para “nascidos vivos” na quinta-feira, um dia depois que os democratas impediram o avanço da versão do Senado.

O projeto de lei exige que os profissionais de saúde forneçam “o mesmo grau de habilidade profissional, cuidado e diligência” a uma criança nascida viva durante uma tentativa de aborto que fariam durante um parto normal.

Os republicanos enquadraram o projeto não como antiaborto, mas como antiinfanticídio. Os democratas criticaram a legislação por ser redundante, uma vez que matar bebés nascidos vivos após uma rara tentativa de interrupção da gravidez já é ilegal, e o projeto de lei serve apenas para “criminalizar” os médicos.

Os profissionais de saúde que violarem a lei enfrentarão multas e até cinco anos de prisão ou ambos.

A Lei de Proteção aos Sobreviventes do Aborto Nascidos Vivos foi aprovada anteriormente na Câmara em 2023 por uma votação de 220-210-1. Na época, o deputado democrata do Texas Henry Cuellar juntou-se aos republicanos na votação a favor do projeto, enquanto o deputado Vicente González (D-Texas) votou “presente”. Também foi aprovado anteriormente em 2015.

O projeto foi aprovado na Câmara na quinta-feira com uma votação de 217-204. Um democrata votou a favor do projeto enquanto outro votou “presente”.

Sua aprovação ocorre apenas um dia antes da Marcha pela Vida antiaborto em Washington, na sexta-feira.

Na quarta-feira, os republicanos do Senado tentaram invocar a coagulação na sua versão do projeto de lei, mas sem os 60 votos necessários, a moção falhou. Os republicanos enquadraram o fracasso da moção como se os democratas votassem contra um projeto de lei que combate o infanticídio.

“O projeto de lei teria criado um novo padrão de atendimento para os médicos que prestam cuidados de saúde reprodutiva que não se baseia na medicina, nos fatos ou na ciência. Na verdade, já é lei que qualquer criança nascida nos Estados Unidos, independentemente das circunstâncias que o cercam, esse nascimento – recebe proteção igual”, disse o líder democrata do Senado, Dick Durbin (Ill.), depois que a moção fracassou.

Antes da aprovação do projeto de lei na Câmara, a recém-empossada deputada democrata Kelly Morrison (Minnesota), obstetra e ginecologista, criticou o projeto como “cruel” para os pacientes.

“Às vezes, complicações médicas podem impedir que o sonho do paciente de constituir família se torne realidade”, disse Morrison. “O momento em que uma paciente e sua família tomam conhecimento de uma condição médica fetal letal e incompatível com a vida; É devastador. A dor e a tristeza naquele momento são incompreensíveis. “Você nunca consegue parar de ouvir os gritos de desespero da mãe.”

“Este projeto de lei é cruel. Ele destaca os pacientes que enfrentam os piores dias de suas vidas. “Este projeto de lei não resolve nenhum problema”, acrescentou. “Os médicos já se sentem honrados e obrigados a prestar cuidados adequados aos seus pacientes”.

A deputada republicana Michelle Fischbach (Minnesota) disse que a legislação “não trata do aborto”, mas sim de “cuidados de saúde para bebês”.

“Essas crianças não são lixo! Eles não podem ser tratados como lixo! “Esta legislação está tentando dizer que devemos protegê-los quando nascerem após o aborto”, gritou o deputado Chris Smith (RNJ) no chão.

“Esta é uma legislação humana, pró-criança e pró-direitos humanos, e espero que os meus colegas do outro lado percebam que estas crianças têm um grande valor”, acrescentou Smith.

Dos dados disponíveis sobre bebés nascidos vivos após uma tentativa de aborto, entre 2003 e 2014, os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças registaram “143 mortes relacionadas com abortos induzidos”.

Nas suas objecções ao projecto de lei, vários democratas da Câmara partilharam as suas experiências de perda de gravidezes pretendidas e de escolha de interrompê-las para preservar a sua saúde ou a dos seus familiares.

O nova-iorquino Timothy M. Kennedy (D) compartilhou como ele e sua esposa descobriram que sua gravidez não era mais viável e representava risco de vida.

“A última coisa de que precisávamos era uma legislação que se interpusesse entre a saúde da minha esposa, do meu filho ainda não nascido e o futuro da nossa família”, acrescentou. “Se este projeto de lei fosse lei, os médicos teriam que se afastar de forma desumana de nós, cutucando e cutucando nosso bebê com tubos, agulhas e soros intravenosos, causando-lhe dor, sofrimento e tortura desnecessários.”

