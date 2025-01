Republicanos da Câmara enfrentam enorme problema de dívida

Os republicanos da Câmara têm um problema. Querem aprovar uma agenda massiva para o Presidente eleito Trump, de preferência nos seus primeiros 100 dias no cargo. E eles não querem aumentar o déficit federal.

Isso parece impossível.

A agenda de Trump inclui uma extensão dos seus cortes fiscais de 2017, com possíveis melhorias, incluindo a eliminação de impostos sobre gorjetas e a potencial remoção de um limite para as deduções fiscais estaduais e locais. Inclui também a reforma energética e mudanças nas regras de fronteira e imigração.

Os republicanos discordam sobre o que exatamente o pacote deveria incluir.

E também não concordam sobre se é aceitável que esta agenda aumente o défice.

Os conservadores no House Freedom Caucus exigem que o esforço seja neutro em termos orçamentais, argumentando que o país simplesmente não se pode dar ao luxo de adicionar défices adicionais depois de anos de tinta vermelha fiscal. Cortariam gastos para pagar algumas das prioridades de Trump. Mas isso poderia minar o apoio entre os republicanos mais moderados.

Apanhados no meio estão o presidente Mike Johnson (R-La.) e a sua equipa de liderança, que lutam para encontrar o delicado equilíbrio que satisfaça todos os lados na implementação das principais promessas de campanha de Trump, um desafio que se tornou ainda mais pronunciado pelo Partido Republicano. uma pequena maioria na Câmara dos Representantes, o que praticamente não permite deserções.

Ao entrar no debate, Johnson já se compromete com certos elementos do processo, como a utilização de uma táctica processual, conhecida como reconciliação, para contornar uma obstrução do Senado. Mas na espinhosa questão da neutralidade orçamental, ele não faz quaisquer compromissos.

“Essa é uma das coisas que estamos tentando garantir”, disse Johnson na quinta-feira. “(Mas) não posso me comprometer com nenhuma proposta final neste momento porque estamos fazendo uma proposta de baixo para cima, dirigida pelos membros, e os elementos do pacote de reconciliação estão se unindo.”

Alguns conservadores falcões do défice são muito menos equívocos. Estão em pé de guerra porque a dívida federal ultrapassou os 36 biliões de dólares (resultado de políticas adoptadas por ambos os partidos ao longo de décadas) e alertam os líderes republicanos que se oporão a qualquer pacote de reconciliação que aumente a despesa deficitária.

Quando questionado se a neutralidade do défice é essencial para ganhar o seu apoio, o deputado Chip Roy (R-Texas) não perdeu o ritmo.

“Sim, ou melhor. “Quero que isso reduza o déficit”, disse ele. “Mas uma linha vermelha é, na verdade, verdadeiramente neutra em termos de déficit.”

Roy está a pressionar por alguns aumentos de impostos como parte do esforço para alcançar a neutralidade orçamental, e está a punir os colegas republicanos que continuam a defender que todos os cortes de impostos se pagam a si próprios através do aumento da actividade económica no sector privado.

Esses ultimatos representam uma dor de cabeça para Johnson e outros líderes republicanos, que esperam adoptar um gigantesco pacote de prioridades de Trump antes do Verão, incluindo uma expansão da produção doméstica de combustíveis fósseis, maior segurança nas fronteiras, financiamento para deportações de imigrantes indocumentados e uma extensão da Os cortes de impostos de Trump em 2017, que expirarão no final do ano. Só a parte fiscal deverá custar 4 biliões de dólares.

Espera-se que os democratas se oponham esmagadoramente ao esforço, deixando Johnson com o desafio de unir a sua conferência fragmentada.

“Eles estão tentando fazer um acordo para prejudicar o público americano”, disse o deputado Pete Aguilar (D-Califórnia), chefe do Caucus Democrata da Câmara, que acusou os republicanos de promover cortes de impostos para os ricos às custas de programas federais . beneficiando americanos de classe média e baixa.

Mas antes de decidirem como tornar a legislação de reconciliação neutra em termos orçamentais, os republicanos estão a debater uma questão mais fundamental: o projecto deverá ser um projecto de lei ou dividido em duas medidas?

A questão emergiu como um debate animado no Capitólio, com os legisladores republicanos da Câmara, liderados por Johnson, a pressionar por uma medida única e os republicanos do Senado, com o líder da maioria John Thune (RSD) a liderar, defendendo duas medidas distintas. . Johnson argumentou que a aprovação de uma medida teria mais hipóteses de ser aprovada pela escassa maioria da Câmara, já que alguns linha-duras tapariam o nariz aos gastos deficitários para apoiar a política fronteiriça.

Trump encontrou-se no centro do debate, deixando claro que prefere “um projeto de lei grande e bonito”, que defendeu durante uma reunião privada com os republicanos do Senado na quarta-feira, ao mesmo tempo que manteve a porta aberta a algumas medidas. . .

“Tivemos uma ótima reunião. Há uma grande unidade. Quer seja um projeto de lei ou dois, será aprovado de uma forma ou de outra”, disse Trump a repórteres no Capitólio.

Os republicanos no Capitólio têm uma longa história de inconsistência quando se trata de défices e dívidas, geralmente dependendo de qual partido controla a Casa Branca na altura.

Durante a administração do ex-presidente George W. Bush, por exemplo, os líderes republicanos defenderam duas rodadas de cortes de impostos, financiaram duas guerras e expandiram o Medicare para incluir um programa de medicamentos prescritos, o que ajudou a transformar um superávit multibilionário projetado em um superávit multimilionário. programa do dólar. -Déficit de trilhões de dólares.

Sob o antigo Presidente Obama, os líderes republicanos mudaram de tom, enquadrando os gastos deficitários como uma ameaça existencial à república e exigindo que o presidente democrata controlasse os programas federais.

Quando Trump chegou à Casa Branca em 2017, abandonaram novamente as suas exigências de austeridade e apoiaram os cortes fiscais de 2017, que acrescentaram cerca de 2,5 biliões de dólares à dívida federal, de acordo com o Comitê por um Orçamento Federal Responsável – e os gastos aumentam adicionando mais 2,3 biliões de dólares. (Outros 3,6 biliões de dólares em gastos deficitários sob Trump vieram de gastos de emergência em resposta à pandemia da COVID-19.)

Enquanto os republicanos avaliam agora a sua estratégia para um pacote de reconciliação, alguns legisladores disseram que a neutralidade orçamental é preferível, mas sugeriram que os líderes do Partido Republicano poderiam, em última análise, regressar ao antigo modelo de minimizar as preocupações com o défice em favor da adopção de legislação altamente cobiçada.

“Não sei até que ponto levaremos isso a sério”, disse o deputado Keith Self (R-Texas), membro do conservador House Freedom Caucus.

O deputado Byron Donalds (R-Flórida), outro membro do grupo, deixou claro o seu desejo de neutralidade orçamental, mas não chegou a traçar uma linha vermelha, aludindo à natureza delicada das negociações.

“Essa é uma aspiração que eu gostaria de alcançar, sim, mas temos um longo caminho a percorrer. Só quero ter certeza de que temos tudo no espaço certo antes de comentarmos mais”, disse Donalds ao The Hill. “Não estou usando linhas vermelhas nisso, é muito cedo para isso.”

Apesar da disposição passada dos republicanos em aceitar défices sob presidentes republicanos, este ano poderá ser diferente, já que os conservadores de linha dura alertam que estão dispostos a resistir ao fogo de Johnson.

Numa carta aos legisladores republicanos da Câmara na semana passada, minutos após a eleição do presidente, os 11 membros do conselho do House Freedom Caucus disseram que apoiavam Johnson para o cargo principal, apesar das “reservas sinceras” em relação à sua liderança, e apresentaram uma série. de demandas para os republicanos da Louisiana nos próximos meses.

Entre os itens dessa lista está: “Cortar significativamente os gastos inflacionários desenfreados para garantir a redução do défice e um caminho rápido para um orçamento equilibrado”.

“Agora”, escreveram os membros do Freedom Caucus, “o Presidente Johnson deve demonstrar que não deixará de implementar a ousada agenda do Presidente Trump”.

