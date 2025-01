Republicanos focados no SALT se reunirão com Trump enquanto ameaçam adiar projeto de lei

Republicanos focados no SALT se reunirão com Trump enquanto ameaçam adiar projeto...

Os republicanos que prometem não apoiar a ambiciosa agenda do presidente eleito Trump se o limite máximo de dedução de impostos estaduais e locais (SALT) não for aumentado irão reunir-se com o novo presidente neste fim de semana.

“Fui muito claro desde o início: não apoiarei um projeto de lei fiscal que não aumente o limite do SALT”, disse o deputado Mike Lawler (R.N.Y.) aos repórteres no início da semana.

Os republicanos estão a planear reforçar as prioridades fiscais, energéticas e fronteiriças de Trump através de um processo especial de “reconciliação” partidária que evita a necessidade de ganhar a adesão dos Democratas, mas que só pode ser usado uma ou duas vezes por ano.

Na escassa maioria republicana na Câmara dos Representantes, a oposição de um punhado de membros do SALT Caucus poderá atrasar o importante projecto de lei.

Mas o esforço para levantar o limite máximo do SALT – uma dedução fiscal dispendiosa que é popular entre os contribuintes mais ricos em vários estados com impostos mais elevados – enfrenta resistência do outro extremo do espectro ideológico no Partido Republicano, onde os falcões fiscais alertam para os impactos orçamentais.

“O SALT é um factor que determina se a redução do défice pode ser alcançada”, disse o deputado Chip Roy (R-Texas), membro do Freedom Caucus. “Acho que precisamos de uma redução geral do défice. “Essa é a minha prioridade.”

Um republicano que participará da reunião de sábado disse ao The Hill que muita atenção será dada ao limite de dedução do SALT, mas que os republicanos nos estados azuis analisarão como o pacote tributário total e como outras variáveis ​​afetarão os estados azuis. O imposto mínimo alternativo e uma versão do limite SALT para as empresas também serão importantes.

Trump, ansioso por implementar a sua agenda o mais rapidamente possível, reunir-se-á com membros do Partido Republicano na Câmara este fim de semana para discutir prioridades concorrentes. Ele se reuniu com membros do Freedom Caucus na sexta-feira e se reunirá com outros líderes do caucus e presidentes de comitês no domingo.

Embora o SALT Caucus tenha uma influência considerável dentro da pequena maioria republicana na Câmara dos Representantes, parece estar a desistir do cancelamento total do limite máximo do SALT, chegando à reunião com uma proposta para aumentar, em vez de eliminar, a isenção fiscal. limite.

Lawler reintroduziu legislação esta semana para aumentar o limite SALT para US$ 100.000 para arquivadores únicos, o que é 10 vezes o nível do limite atual de US$ 10.000. O projeto de lei de Lawler aumentaria o limite para US$ 200 mil para arquivadores conjuntos, eliminando da lei o que os críticos chamam de “pena de casamento”.

Mas simplesmente aumentar o limite para casais casados ​​não será suficiente por si só para ganhar o apoio dos membros focados no SALT, disse o principal republicano ao The Hill.

Lawler disse ao The Hill que não esperava um acordo no fim de semana, mas achava que as negociações continuariam durante todo o processo de reconciliação. Ele também endossou a preferência de Trump em apresentar um projeto de lei de reconciliação único e abrangente para a agenda do Partido Republicano, em vez de dividi-lo em dois projetos de lei diferentes, uma estratégia buscada pela liderança do Senado e pelo Freedom Caucus..

“Olha, não espero que isso seja resolvido na reunião. Obviamente estamos trabalhando no processo de reconciliação. Impostos, fronteiras, energia farão parte do mix… Mas o objectivo é certamente actuar como uma frente unificada, nós que estamos nestes estados, nestes distritos que são mais afectados pelo limite do SALT, e que discutimos com o presidente”, disse ele.

Nick LaLota (R.N.Y.), membro do SALT Caucus, disse que o limite foi mencionado durante uma reunião de planejamento do Partido Republicano na Câmara sobre reconciliação no fim de semana passado, mas que nenhum número ou detalhe específico foi discutido, apenas que era uma prioridade tanto no Câmara e a nova administração.

LaLota disse que não se importava se a reconciliação ocorresse em uma ou duas contas.

“O número de contas não está na minha lista de prioridades. Ter um aumento razoável na dedução do SALT é minha principal prioridade, portanto, quando eu conseguir atingir minha principal prioridade, não serei rigoroso com outras coisas que são menos ou não importantes para mim.,” disse.

Além de Lawler e LaLota, os representantes Young Kim (R-Calif.), Tom Kean Jr. (RN.J.), Andrew Garbarino (RN.Y.) e Nicole Malliotakis (RN.Y.) estão definidos para comparecer ao comício republicano do estado azul na residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, no sábado.

Outras propostas para alterar o limite do SALT incluem uma proposta mais modesta para duplicá-lo de US$ 10.000 para US$ 20.000.

Aumentar o limite para apenas 15 mil dólares para indivíduos e 30 mil dólares para declarantes conjuntos poderia aumentar o défice em até 450 mil milhões de dólares, estimou esta semana o Comité para um Orçamento Federal Responsável, um think tank de Washington.

Os republicanos do SALT estão prontos para ouvir boas notícias de Trump sobre sua principal prioridade. Na sua campanha de Setembro, Trump sugeriu que procuraria uma reversão total do limite máximo do SALT, comprometendo-se nas redes sociais a “recuperar o SALT” e a trabalhar com os democratas no processo.

“Vou mudar isso, trazer de volta o SAL, reduzir seus impostos e muito mais. “Trabalharei com o governador e o prefeito democratas e garantirei que haja financiamento”, escreveu Trump nas redes sociais.

Contudo, os apelos para aumentar o limite máximo do SALT irão complicar os apelos dos falcões fiscais do partido para neutralizar o enorme défice da conta, ou mesmo reduzi-lo.

Os republicanos já têm como meta cortes de 2,5 biliões de dólares para apaziguar os falcões fiscais que resistiram ao aumento do limite da dívida como parte do projeto de lei. Perder receitas com o aumento do limite máximo do SALT significa que os republicanos terão de procurar ainda mais cortes noutros lugares para atingir esse objectivo.

“O limite de dedução do SALT pode custar até US$ 1 trilhão. Então, você sabe, isso teria que ser levado em consideração e equilibrado com ainda mais economia de custos e mais melhorias na burocracia”, disse o deputado Ben Cline (R-Va.), vice-presidente do conservador Comitê de Estudo Republicano e membro . do House Freedom Caucus.

O Comité para um Orçamento Federal Responsável estimou em 2021 que a remoção do limite acrescentaria 900 mil milhões de dólares ao défice.

Se os republicanos não fizerem nada, o limite expirará no final deste ano e a dedução será redefinida para ser ilimitada, aumentando ainda mais o défice, e os mercados financeiros já mostravam sinais de tensão esta semana, entre incertezas sobre os níveis do défice federal.

Os investidores venderam títulos dos EUA e o rendimento de 10 anos saltou no meio da semana para mais de 4,7 por cento, o nível mais alto desde abril, devido a possíveis preocupações sobre o aumento dos níveis de dívida.

A tendência ascendente nos rendimentos de longo prazo ocorre mesmo quando a Reserva Federal tem vindo a cortar as taxas de juro para estimular o crescimento económico, implementando um corte total desde Setembro e projectando mais cortes este ano. O economista-chefe da Apollo, Torsten Sløk, classificou as trajetórias divergentes entre as taxas de juros de curto prazo e os rendimentos dos títulos de “muito incomuns”.

A razão por detrás disto pode ser o facto de os investidores procurarem retornos mais elevados para os seus investimentos, à luz da maior incerteza sobre os níveis da dívida federal.

As diferenças nas taxas também podem reflectir um abrandamento na procura internacional por títulos do Tesouro dos EUA ou uma crença de que os recentes cortes da Reserva Federal não foram justificados, supôs Sløk num comentário.

“Não creio que a reforma do bem-estar esteja na agenda”, disse o investidor Axel Merk ao The Hill. “Aqueles que estão preocupados com a sustentabilidade fiscal estão tão preocupados hoje como estavam ontem.”

