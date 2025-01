Republicanos prontos para dar a Trump uma grande vitória na imigração, enquanto dividem os Democratas

Os republicanos estão preparados para dar ao presidente eleito Trump uma grande vitória na imigração para iniciar o seu segundo mandato, e fazê-lo com a ajuda dos democratas, à medida que dividem o partido minoritário nesta questão controversa.

O Partido Republicano passou anos ridicularizando a administração Biden por ser fraca na fronteira e na imigração, e esse barulho ajudou-os a chegar ao poder este ano.

Não foi surpresa, então, que o primeiro grande projeto de lei apresentado pelos republicanos tenha sido o Laken Riley Act, um projeto de lei que leva o nome de um estudante universitário da Geórgia que foi assassinado no ano passado por um homem que havia entrado ilegalmente no país. A legislação mata dois coelhos com uma cajadada só: dá aos republicanos uma vitória na fronteira, ao mesmo tempo que coloca os democratas numa situação difícil enquanto tentam resolver a questão após a explosão de Novembro.

“Alguns democratas parecem ter aprendido com a eleição que talvez tenhamos perdido esta. Talvez não tenhamos percebido a importância da fronteira aberta para os americanos”, disse o senador Kevin Cramer (R.N.D.). “Agora eles têm a chance de se redimir.”

Espera-se que até 11 democratas do Senado votem com todos os republicanos para aprovar o projeto esta semana. Dez votaram pelo fim do debate e pelo avanço da medida na sexta-feira. Também está programado para ser votado na Câmara esta semana, onde conquistou o apoio de 48 democratas no início deste mês.

A legislação exigiria a detenção federal de imigrantes sem estatuto legal, acusados ​​de furto, roubo e agressão a agentes da lei, entre outras coisas.

Os riscos políticos também ficaram imediatamente claros quando quatro importantes democratas do Senado se prepararam para vencer em 2026 – Sens. Jon Ossoff (Geórgia), Gary Peters (Mich.), Jeanne Shaheen (NH) e Mark Warner (Va.) – Eles votaram a favor. seguir em frente. o pacote. Dois democratas, os senadores John Fetterman (Pa.) e Rubén Gallego (Ariz.), estavam entre os co-patrocinadores.

Mas a semana passada também expôs divisões importantes dentro da bancada democrata sobre uma questão que continua a causar muitas dores de cabeça ao partido.

Na terça-feira, a Conferência Democrata do Senado realizou um almoço mais longo do que o habitual, durante o qual os membros tiveram o que um democrata descreveu como uma “discussão bastante intensa” sobre o projeto.

Uma preocupação específica centrava-se na falta de um plano coerente sobre como os democratas deveriam lidar com a legislação. O senador Michael Bennet (D-Colorado) gostou dessa questão durante o almoço, disseram dois democratas do Senado ao The Hill.

“Fiquei realmente chateado pelo fato de não termos um plano coerente”, disse um segundo democrata do Senado.

Bennet confirmou esse sentimento, dizendo que “expressou (sua) frustração com nossa estratégia”.

O que criou mais problemas para o partido foi que pelo menos sete democratas do Senado indicaram desde o início que estavam dispostos a votar a favor da Lei Laken Riley na sua forma original. Os senadores Mark Kelly (Ariz.), Jacky Rosen (Nev.), Elissa Slotkin (Mich.), Fetterman, Gallego, Ossoff e Peters indicaram o mesmo rumo na votação processual inicial.

Dezenas de outros democratas votaram pela abertura do debate sobre o projeto de lei, dizendo que esperavam alterá-lo. Mas essa demonstração inicial de apoio eliminou efectivamente qualquer influência que os democratas pudessem ter sobre a legislação ou potenciais alterações, levando o líder da maioria no Senado, John Thune (RSD), a trazer apenas dois deles para a sala.

“Quero que este processo (de alteração) seja o mais aberto possível”, disse Thune. “Minha impressão foi… que os democratas estavam ansiosos para deixar isso para trás.”

A única emenda democrata foi derrotada e ele marcou a votação de sexta-feira para encerrar o debate logo depois.

“Se um punhado de pessoas disser: ‘Sim, vou aceitar isso’, então Chuck terá perdido todo o seu poder de negociação antes mesmo de começarmos. … Se não usarmos a pouca influência que temos, estaremos acabados”, disse o segundo democrata do Senado, observando que a questão e uma disputa interna sobre o encarceramento de crianças relacionada ao projeto foram os principais pontos de discórdia na convenção política. .

“Ambos foram vetores intensos de disputa”, acrescentaram.

Ambos foram questionados sobre o custo da lei e como ela seria aplicada. O Departamento de Segurança Interna disse esta semana que a proposta custaria quase 27 mil milhões de dólares no primeiro ano e que “seria impossível para (Imigração e Fiscalização Aduaneira) executar dentro dos recursos existentes”.

Quase três dúzias de democratas votaram contra o encerramento do debate na sexta-feira, depois que apenas duas emendas foram aprovadas. Dez democratas (sem incluir Fetterman, um dos co-patrocinadores) votaram junto com todos os republicanos presentes.

“É uma questão que creio ter uma ressonância tremenda e um apoio claramente amplo entre o público”, disse Thune. “É uma votação muito difícil para os democratas.”

Os republicanos, entretanto, viram o projecto de lei como uma forma de fazer o Congresso começar com o pé direito, especialmente depois de os legisladores terem lutado para tomar medidas sobre a imigração nos últimos anos, apesar do aumento nas passagens de fronteira. Isso incluiu o fracassado projeto de lei bipartidária sobre fronteiras que Trump e os conservadores mataram no ano passado.

A senadora Katie Britt (Alabama), uma importante defensora do Partido Republicano da Lei Laken Riley, reclamou que o Comitê Judiciário do Senado não conseguiu aprovar nenhum projeto de lei de imigração ou fronteira durante o 118º Congresso.

“Acho que é um grande dia para a América. Se você olhar o que aconteceu em 5 de novembro… as pessoas falaram alto e bom som que queriam algo diferente”, disse Britt, acrescentando que foi encorajada pelo apoio democrata ao projeto.

Para alguns republicanos, os votos de Laken Riley servem como um forte barómetro do nível de cooperação que devem esperar nas próximas semanas e meses.

“Se as pessoas realmente apoiam o projeto de lei, deveriam estar dispostas a suportar a pressão que fiz quando pedi a uma minoria da minha conferência que votasse a favor de um projeto de lei que todos os democratas iriam votar”, disse ele. Tillis (R.N.C.), que esteve envolvido em negociações bipartidárias relacionadas à imigração nos últimos anos.

“Este é um ótimo teste para isso”, disse ele. “Isso me dará uma ótima indicação se tenho ou não alguém com quem trabalhar.”

