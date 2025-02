Reputação turística, a Itália é confirmada como a rainha da Europa

Enquanto o bit ocorre em Milão, a Itália celebra a superioridade européia pelo segundo ano, com 115,5 pontos excedendo a Grécia (108,4 pontos) e a Espanha (102,8 pontos) na classificação geral do Instituto de Turismo (Index).

A Itália ganha superioridade em dois indicadores (pesquisa e popularidade do Target) de 4 e prata na avaliação da oferta turística. A localização no lado social é menos significativa. Os canais institucionais monitorados (ENIT, Itália.it) ainda não foram usados ​​razoavelmente, ao contrário do que é feito.

