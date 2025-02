Resenhas dos Yellowjackets Temporada 3: O próximo capítulo dos críticos chama ‘estômago rato’, mas ‘exaustivo’

Os primeiros comentários para Yellowjackets Temporada 3 Eles entraram.

Os dois primeiros episódios da terceira temporada de Yellowjackets agora estão sendo transmitidos no Paramount+ com o Showtime. Os novos episódios cairão aos domingos, em 23 de fevereiro de 2025.

“A Yellowjackets continua lutando pela sobrevivência após um inverno brutal no deserto”, diz a sinopse da nova temporada. “Atualmente, ainda se recuperando da morte de Natalie, os sobreviventes são forçados a descobrir segredos que pensavam que foram enterrados para sempre”.

O que os críticos dizem sobre a terceira temporada de Yellowjackets?

VariedadeAlison Herman disse que, semelhante à segunda temporada de Yellowjackets, as cenas de flashback no deserto excedem em muito “seus colegas mais difusos e menos úteis”.

Herman escreveu: “O programa mantém um aperto do que sempre foi sua maior força: representar como a brutalidade e talvez a espiritualidade, da natureza indomica, destaca o que já está dentro dos adolescentes”.

Muitos críticos apontaram que o ritmo da terceira temporada de Yellowjackets exige alguma paciência do público. Revista EmpireLeila Latif elaborou: “A terceira temporada de Yellowjackets leva mais tempo para começar do que as duas saídas anteriores do programa, mas ainda é um relógio de transferência com uma trilha sonora dolorosamente ótima e muitos truques que estomacam o estômago sob a manga”.

TheWrapLauren Thoman, como vários outros, questionou se todos os mistérios em Yellowjackets até agora serão respondidos.

“À medida que cada episódio aprofunda um enredo que não tem escassez de voltas, pode ser um pouco exaustivo ainda ter uma idéia de destino”, escreveu Thoman. “Nesse ponto, é justo se perguntar se a série tem uma em mente ou se está navegando apenas para vibrações. Mesmo assim, para os espectadores que podem confiar no processo, há muito o que desfrutar na terceira temporada de Yellowjackets “.

GamesRadar+Enquanto isso, Emily Garbutt disse que a terceira temporada de Yellowjackets está “aumentando a aposta” em comparação com as duas primeiras temporadas e elogiou “algumas sequências de sonhos surreais que se tornam bastante loucos”.