Residentes de Nirashrithara Parihara Kendra terão barraca em Chitra Santhe, imprima o preâmbulo da Constituição

Residentes de Nirashrithara Parihara Kendra com cópias impressas à mão do Preâmbulo da Constituição. | Crédito da foto: arranjo especial

É hora de ver outra Chitra Santhe, e desta vez os visitantes podem esperar ver uma barraca muito especial que mostra a resiliência e a dignidade humana, e o espírito da Constituição.

O santhe terá uma barraca de venda de molduras do Preâmbulo da Constituição, impressas à mão por moradores de Nirashrithara Parihara Kendra (NPK), centro de reabilitação de moradores de rua administrado pelo Departamento de Bem-Estar Social do governo de Karnataka.

O departamento, em parceria com #ReclaimConstitution, tem treinado os residentes de NPK sobre como imprimir o Preâmbulo à mão para aumentar a conscientização sobre a Constituição e equipá-los com habilidades de subsistência.

“Até agora, cerca de 10 pessoas no centro foram formadas em impressão e o plano é continuar esta formação”, disse Rajendra JP, superintendente da NPK.

Ensine habilidades para a vida

Tudo começou quando #ReclaimConstitution fez uma proposta ao Departamento de Assistência Social para imprimir o Preâmbulo do Dia da Constituição e distribuí-lo ao público. Como parte disto, os residentes de NPK também receberam formação em impressão, salienta Rajendra.

“Mas pensámos em continuar a formação no centro para que mais pessoas possam adquirir experiência prática na impressão e possivelmente ganhar a vida com isso quando o período de detenção terminar. Ultimamente estamos imprimindo cópias do Preâmbulo e também distribuindo-as às crianças das escolas públicas. Desta forma estamos a integrá-lo nos diversos programas de formação que já oferecemos e também a divulgar a mensagem da Constituição”, afirma.

De acordo com Rajendra, NPK é a maior instalação controlada pelo governo para mendigos e sem-abrigo na Ásia. Inaugurado em 1948 por Jayachamarajendra Wadiyar, tem capacidade para 900 pessoas. No centro, os moradores recebem formação em costura, agricultura, horticultura, confecção de esteiras de fibra de coco e produção de sabão e detergente, com o objetivo de reintegrá-los à sociedade e preveni-los. implorar novamente.

Valores constitucionais

Vinay Kumar, do #ReclaimConstitution, disse que P. Manivannan, secretário principal do Departamento de Bem-Estar Social, aceitou a proposta. “Estávamos a planear distribuir as cópias impressas nas escolas públicas a preços acessíveis, mas não teve sucesso devido à falta de visibilidade”, diz ele, esperando que a posição de Chitra Santhe traga mais visibilidade ao programa.

Depois disso, o programa de treinamento poderá ser ampliado para imprimir mais materiais como cartões, convites, etc. Na sua opinião, isso prepararia os moradores para iniciarem seus próprios projetos no futuro.

O esforço também faz parte da comemoração dos 75 anos da aprovação da Constituição.

“Mais visibilidade através da Chitra Santhe é uma parte. Mas o mais importante é viver verdadeiramente os valores constitucionais e cuidar daqueles que de outra forma passariam despercebidos na sociedade. Acho que isto é especial porque realmente faz jus ao que a Constituição deve fazer pelos oprimidos”, disse Kumar.