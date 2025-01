Residentes de NJ, incrédulos na resposta da Casa Branca em Drones

Os moradores de Nova Jersey reagiram com descrença e frustração depois que a Casa Branca disse que os drones misteriosos vistos nos céus foram aprovados pela Administração Federal de Aviação (FAA) para pesquisa.

O estado tem sido o epicentro de uma onda de avistamentos de drones, alguns deles extremamente grandes e outros locais quase sensíveis.

Temia que os drones pudessem se conectar com adversários estrangeiros, já que os moradores questionaram por que havia tantos avistamentos, mas as autoridades atrasaram essa afirmação.

O presidente Trump prometeu chegar ao fundo do problema e, na primeira conferência de imprensa da Casa Branca do governo, ele disse que os drones foram aprovados pela FAA e nada com que se preocupar.

Quando o Newsnation se comunicou com a FAA com uma série de perguntas específicas, eles responderam no registro com uma frase que direcionava perguntas à Casa Branca.

A deputada estadual de Nova Jersey, Brian Bergen, foi aberta desde o início. Ele disse que as respostas da Casa Branca e da FAA fazem sentido.

“Tudo no céu está autorizado a estar lá para a FAA, ou não estaria no céu”, disse Bergen. “Então, eu não entendo a resposta da Casa Branca. A FAA provavelmente não tinha ideia de que eles seriam chamados assim”.

Ele acrescentou que o que ele quer são respostas definitivas.

“Eu só quero que alguém normal se suba à nossa frente e nos dê a verdade, a verdade direta, desses, sem palavras cuidadosamente escolhidas, sem dançar ao redor deles”, continuou ele. “Se é a FAA que investiga, que pesquisa? Se for outra entidade, qualquer outra entidade que seja. Queremos que alguém seja normal pela primeira vez e nos dê a verdade”.

O xerife Mike Mastronardi, do Ocean County, NJ, disse que não estar antes do início pode causar danos.

“Eu gostaria que eles nos dissessem o fato antes”, disse ele. “A FAA, por não ser antecipada, poderia ter causado danos”.

O xerife Shaun Golden, no Condado de Monmouth, NJ, concorda.

“Eu acho que atualmente, principalmente em uma época após 11 de setembro, em uma era de ameaças e avaliações de risco, quando temos uma agência que mantém informações como essa e não diz a seus próprios parceiros federais que estavam envolvidos nisso, não dizendo Autoridades estaduais e do condado e o que estava acontecendo, é realmente perturbador para mim “, disse ele.

Golden disse que planeja continuar pressionando o Congresso para que a reforma e a responsabilidade.

A FAA poderia ter saído dizendo que os drones foram autorizados em dezembro, quando os avistamentos começaram, mas não o fizeram.

A agência não disse à polícia pelo que os drones são ou explicou por que as restrições temporárias de voo foram estabelecidas por razões de segurança.

Fonte