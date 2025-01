Residentes de Thegumararahada no limbo enquanto o processo de realocação se arrasta

Em 2023, o Tribunal Superior de Madras ordenou a realocação de 495 famílias da aldeia de Thengumaraahada para a zona tampão da Reserva de Tigres de Mudumalai (MTR). Mais de um ano após a aprovação das ordens, os residentes estão presos no limbo depois que o financiamento para o processo de realocação não se concretizou.

Os residentes da aldeia, a maioria dos quais concordou em sair da região ecologicamente sensível em troca de um pacote de compensação, afirmaram que desde a ordem, quase não houve trabalho de desenvolvimento na aldeia.

B. Iruthayaraj, ex-presidente da aldeia Panchayat de Thengumararahada, disse O hindu que os residentes não conseguem sequer manter as suas casas porque estão relutantes em investir grandes somas de dinheiro em casas que esperam desocupar em breve.

“Como resultado, algumas das casas tornaram-se inseguras para se viver. Além disso, também não esperamos trazer nenhuma nova infraestrutura para a cidade para beneficiar os moradores locais, pois existe a expectativa de que teremos que sair a qualquer momento. tempo”, disse ele.

Altos funcionários do Departamento Florestal disseram O hindu que, como Tamil Nadu não tinha fundos adequados ao abrigo do Fundo Compensatório de Florestação e da Autoridade de Planeamento (CAMPA), o tribunal decidiu que os fundos nacionais da CAMPA poderiam ser utilizados para efeitos de reassentamento de aldeões.

“No entanto, a autoridade nacional responsável pelos fundos centrais da CAMPA abordou o Supremo Tribunal contestando as ordens do Tribunal Superior”, disse o responsável. Para complicar ainda mais as coisas estão os descendentes dos 141 membros originais da Sociedade Cooperativa Thengumararahada, a maioria dos quais saiu da aldeia, mas alugou as suas terras a não membros, acrescentaram as autoridades.

Os membros estariam ganhando aluguel com o arrendamento de suas terras e estariam intervindo no caso, exigindo que não fossem realocados. “Há algumas semanas, outra mulher, B. Lakshmi, 56 anos, morreu em um encontro acidental com um elefante selvagem enquanto voltava do ponto de ônibus mais próximo para casa. Esses tipos de interações negativas entre pessoas e animais são rotineiros. A maioria de nós quer deixar a aldeia e viver uma vida segura, mas fomos apanhados nesta batalha entre interesses conflitantes”, disse outro residente da aldeia.

Na segunda-feira, os residentes visitaram o Coletor durante a reunião semanal do dia de reparação de reclamações, instando o Coletor Distrital a ajudar a agilizar o processo de realocação. “Eles nos disseram unilateralmente que havia sido tomada a decisão de nos mudar para fora da cidade, com o que finalmente concordamos. E agora, apesar da nossa vontade de partir, nada é feito e continuamos a sofrer”, afirmaram os aldeões.