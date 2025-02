Residentes peludos de Bengaluru severamente desconsiderados por instalações do governo

Com a crescente população humana em Bangalore, sua população animal também está aumentando. Para uma cidade que possui uma variedade de animais como gatos, cães, vacas, uma variedade de pássaros e outros, existem apenas cerca de 20 hospitais veterinários do governo. Existem apenas dois grandes hospitais que oferecem pelo menos algum tipo de serviço especializado: um é a faculdade e o hospital de veterinária hebal e as instalações 24/7 em Queen’s Road.

Em 2023, o governo de Karnataka emitiu uma ordem que fechou 28 hospitais veterinários em Bengaluru dizendo que havia uma maior necessidade de médicos veterinários em áreas rurais onde gado e pássaros foram encontrados em maior número. Após esse desenvolvimento, os donos de animais de estimação e resgatadores de animais em Bangalore estão lutando para receber tratamento acessível para animais.

“É responsabilidade do governo fornecer tratamento a animais de estimação e gado. Atualmente, fico no Wilson Garden. Os hospitais fecharam em Wilson Garden, Jayanagar e Adugodi que estavam perto de mim. Agora, se eu tiver que levar animais para hospitais, tenho que gastar muito em transporte ”, disse Arun Prasad, ativista de animais e dono de animais de estimação. “Os hospitais fecharam dizendo que não há muitos animais de estimação em Bengaluru. Então, como os hospitais particulares têm tantas empresas?

Embora as instalações menores do veterinário do governo ofereçam tratamento básico, elas não estão equipadas para vacinação e outros medicamentos. Mesmo o maior em Hebbal e Queens Road não tem equipes modernas como scanners. Isso forçou muitos donos de animais a ir a hospitais veterinários particulares, onde o tratamento e os testes são caros.

“Cada teste e varredura custam milhares em hospitais veterinários particulares. Você não pode nem obter uma consulta normal por menos de ₹ 500. A situação não foi tão ruim nos hospitais do governo há uma década. Deve haver pelo menos um hospital veterinário múltiplo em cada zona do BBMP. Se o governo não tiver fundos, eles podem ser configurados no modo PPP ”, disse Rashmi D’O Souza, ex -membro do Conselho de Bem -Estar Animal de Karnataka.

Além das instalações médicas, os donos de animais também enfrentam o problema dos hospitais do governo que não possuem dados de contato adequados. Nenhum dos números de telefone no site Hebbal Veterinary College e Hospital estava funcional quando isso relatou que ele tentou ligar para eles.

Ajay Nagabhushana, comissário, departamento de gado e pesca de animais, negou qualquer deficiência de serviço. Ele disse: “Existem 20 hospitais veterinários na cidade de Bangalore, e não há deficiência no serviço. Com base em figuras da população animal, antes, alguns foram realocados para diferentes áreas rurais, onde há mais animais lá.

Ocasionalmente, ativistas de animais e pais de estimação também estão marcando vários problemas, incluindo a falta de ambulâncias animais suficientes, abrigos e crematórios e a linha de ajuda não funcional de 1962. No entanto, todas essas queixas permaneceram sem abordar até agora.

Transporte Pets Um ótimo teste

“Quando os animais resgatam, às vezes eles cortam partes do corpo. Naquela época, o que seria possível levá -los a um hospital veterinário em um autorickshaw? ”, Perguntou Arun Prasad, ativista animal.

Como os animais de estimação não são permitidos no transporte público, e os autoristas e os táxis geralmente não permitem que clientes com animais, o transporte ainda é um grande problema para os pais de estimação. Os serviços de transporte privado cobram preços exorbitantes.

“Verifiquei um site on -line e disse que a posição por cerca de 5 quilômetros será de ₹ 1.000. Como isso não é econômico, tive que encontrar um motorista de carro, que um amigo sabia, para levar meu gato a um hospital ”, disse Sarika T., uma mãe de estimação.

Embora existam duas ambulâncias animais administradas pelo governo com configurações de clínica móvel, elas não são suficientes para uma cidade tão grande quanto Bengaluru. Os resgatadores de animais também marcaram que esses serviços de ambulância estão disponíveis apenas das 9h às 17h

“O que acontece se um animal recebe uma grande lesão à noite”, perguntou Prasad.

Falta de abrigos

Não apenas instalações médicas, também há falta de animais governamentais em Bengaluru para animais resgatados. Enquanto abrigos particulares e ONGs estabeleceram alguns, a maioria deles agora está cheia de capacidade.

“Recebemos ligações a cada 15 a 30 minutos de alguém que resgata um gatinho ou um filhote em algum lugar da cidade. Não sabemos para onde dirigi -los, pois todos os abrigos estão cheios e não há lugar para animais adicionais ”, disse Ganguly, co -fundador da Compassion Unlimited Plus Action (Cupa).