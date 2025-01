Resíduos derramados da fábrica de Brahmapuram na estrada, alega UDF

A oposição Frente Democrática Unida (UDF) alegou que montes de resíduos reapareceram na estação de tratamento de resíduos sólidos da Kochi Corporation em Brahmapuram.

Depois de visitar Brahmapuram na quinta-feira, os conselheiros da UDF liderados por Antony Kureethara e o secretário do partido parlamentar da UDF, MG Aristóteles, disseram que a situação na usina ia contra as alegações do órgão cívico de que eles haviam gasto milhões de dólares no tratamento de resíduos na instalação, de acordo com as diretrizes do Tribunal Verde Nacional. após o grande incêndio na fábrica em março de 2023.

Os resíduos não tratados acumulavam-se em toda a central de compostagem existente. Devido à inacessibilidade, os resíduos dos caminhões eram descarregados na estrada de tijolos que levava à usina e transportados para ambos os lados com escavadeiras. Isso representaria sérios problemas no futuro, disseram eles.

Aristóteles alegaram que, em vez dos Rs 452 anteriores que a Corporação costumava gastar no tratamento de uma tonelada de resíduos, Rs 2.500 estavam agora sendo gastos no tratamento da mesma quantidade de resíduos. Apesar disso, os resíduos foram derramados da fábrica para a estrada, alegaram.

Respondendo às alegações, o presidente do Comitê Permanente de Saúde, TK Ashraf, admitiu que havia limitações no processamento de resíduos na fábrica de Brahmapuram. No local funcionava uma estação de tratamento de mosca-soldado negro com capacidade para tratar cerca de 75 toneladas de resíduos por dia, contra as 150 a 200 toneladas de resíduos trazidas para Brahmapuram. Houve uma proposta para uma planta de composição em fileiras, mas ela teve que ser descartada, disse ele.

Ashraf esperava que o tratamento de resíduos fosse eficiente assim que a planta de biogás comprimido que está sendo construída pela refinaria BPCL-Kochi em Brahmapuram fosse comissionada.