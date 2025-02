Resolução orçamentária do Partido Republicano da Câmara de Representantes em perigo no meio das preocupações dos moderados

Resolução orçamentária do Partido Republicano da Câmara de Representantes em perigo no...

A resolução orçamentária do Partido Republicano da Câmara dos Deputados pode estar em risco de não eliminar a câmera completa em meio às preocupações daquelas moderadas pelos prováveis ​​cortes nos programas de rede de seguridade social, particularmente o Medicaid, com um punhado indeciso sobre se eles apoiarem a medida principal.

Os representantes David Valadao (R-Califórnia) e Nicole Malliotakis (RN.Y.), ambos representam distritos com uma porcentagem significativa de beneficiários médicos, disseram à Hill que estão mantendo o apoio da resolução orçamentária, uma vez que estão procurando por Mais informações sobre a gravidade dos cortes e como eles poderiam afetar seus constituintes.

E eles não estão sozinhos.

“Há pelo menos dois dígitos de pessoas que estão severamente preocupadas”, disse Valadao. “E acho que as pessoas começam a entender os detalhes de como afetarão seus distritos, imagino que esse número cresça”.

Essas preocupações certamente aumentarão os alarmes para o presidente Mike Johnson (R-La.) E sua equipe de liderança, incluindo o presidente do Comitê de Orçamento, Jodey Arrington (R-Texas), que busca aumentar a resolução através da câmara e iniciar O processo para aprovar a agenda de políticas internas do presidente Trump assim que na semana de 24 de fevereiro, quando a câmara retornar.

Os republicanos só podem se dar ao luxo de perder se todos os membros estiverem presentes e todo o Democratic Caucus se opõe à medida, o que é esperado. Atualmente, os principais legisladores dizem que a resolução pode ser condenada a falhar.

“A partir de agora acho que ele corre o risco de fracasso”, disse Valadao.

“Não sei se a resolução passa”, ecoou Malliotakis. “Acho que há o suficiente de nós que estão preocupados com o número arbitrário que foi jogado para o Medicaid, para que a resolução não possa passar pelo chão”.

Embora as preocupações pareçam mais pronunciadas entre os moderados, alguns conservadores também expressaram preocupações sobre a trajetória do processo de reconciliação. Um republicano da Câmara dos Deputados que está na equipe de chicote disse à Hill que dois conservadores relataram na sexta -feira que estavam indecisos na medida em que.

“Eu sei que um grupo de pessoas atingiu indecisas porque quer que a liderança saiba que se esses cortes prejudicam as pessoas que não estão fazendo”, disse o legislador.

Essa narrativa conhece o sentimento descrito por Valadao, que disse: “Acho que há muitas pessoas em distritos bastante conservadores de que isso tem um impacto realmente negativo em seus distritos e em seus estados”.

“Acho que há muitas pessoas mais preocupadas do que apenas moderadas”, acrescentou.

A perspectiva pessimista em torno da resolução orçamentária tornou-se evidente menos de 24 horas depois que o Comitê de Orçamento da Câmara dos Deputados avançou a medida em uma linha do partido, 21-16 votos, enviando-a para a câmara completa para consideração.

Os republicanos buscam avançar na agenda legislativa de Trump usando o processo de reconciliação orçamentária, o que permitiria ao partido evitar a oposição democrata no Senado. O primeiro passo no processo de reconciliação é aprovar uma resolução orçamentária.

A resolução orçamentária apresentada pelos republicanos da Câmara dos Deputados descreve esta semana um piso de US $ 1,5 bilhão para despesas entre comitês com uma meta de US $ 2 bilhões, um limite de US $ 4,5 bilhões sobre o impacto do déficit do plano do plano de O plano dos republicanos do plano para estender os cortes de impostos de Trump em 2017 e US $ 300 bilhões em gastos adicionais para a fronteira e defesa. O limite de dívida também aumenta em US $ 4 bilhões.

Na frente dos cortes de despesas, a medida estabelece um piso de US $ 880 bilhões para o Comitê de Energia e Comércio, que tem jurisdição sobre o Medicaid. Esse número, o maior de qualquer painel, disse que os republicanos provavelmente iriam atrás do Medicaid para alcançar o limiar, um plano que os legisladores estão reconhecendo abertamente.

“Há apenas um lugar para o qual você pode ir, e isso é o Medicaid. É aí que o dinheiro está “, o representante Russ Fulcher (R-Idaho), que está no comitê de energia e comércio”. na frente do Medicaid.

Malliotakis disse que está preocupada com o comitê potencialmente reduzir a parte do Medicaid de que o governo federal cobre a população tradicional, que pode gerar até US $ 387 bilhões, ou limitar a despesa do Medicaid em uma base per capita, que poderia gerar US $ 900 mil milhões em economia para. ano. No entanto, ele observou que estaria a bordo com os requisitos de trabalho para o programa e eliminaria cidadãos não -americanos como beneficiários.

Em 2023, 26,8 % dos componentes de Malliotakis no 11º Distrito do Congresso de Nova York tinham cobertura do Medicaid, de acordo com os da Universidade de Georgetown. Escola de Política Pública de McCourt.

“Para ganhar US $ 880 bilhões, preciso de mais clareza sobre como eles compensarão esse número completo e como isso pode afetar os beneficiários antes de avançar nesse processo”, disse o republicano de Nova York. “E eu expressei com o orador, com o chicote, e veremos se obtemos mais respostas”.

Além disso, Malliotakis levantou preocupações sobre o limite de US $ 4,5 bilhões em aumentos de déficit de que o Comitê de Formulários e Mídias terá que cumprir para promulgar a agenda fiscal de Trump. O representante Jason Smith (R-Mo.), Presidente do Painel, indicou que implementará apenas uma extensão de 10 anos das disposições expiradas nos cortes de impostos de 2017 custariam mais de US $ 4,7 bilhões, de acordo com o escritório de orçamento do Office of the Orçamento do orçamento do orçamento do orçamento do Congresso, um número que excede as instruções de resolução orçamentária e não inclui as outras demandas fiscais de Trump, incluindo impostos sobre conselhos ou previdência social.

Na parte fiscal do pacote, um esforço dos republicanos será incluído para aumentar o limite de dedução do imposto estadual e local (PALT), que é um pedido essencial para Trump e vários legisladores do Partido Republicano representando estados azuis de alta imposto. Muitos desses membros disseram que não apoiarão o pacote final se não houver alívio substancial de sal.

Quando perguntado se a figura de US $ 4,5 trilhões fornece espaço suficiente para o alívio do salário razoável, Malliotakis, um membro do Salt Caucus, respondeu: “Será melhor”.

Além das preocupações, os republicanos no comitê de orçamento adotaram uma emenda à resolução do orçamento na noite de quinta -feira que exigiria que o presidente do comitê aumente o déficit para aumentar as tarefas para a parte fiscal se os US $ 2 bilhões forem Não alcançado em cortes em despesas obrigatórias, o que significa que a alocação da alocação para cortes de impostos e outras prioridades seria reduzida.

O idioma, preparado pelos conservadores da linha dura e pela liderança do Partido Republicano, foi a chave para garantir o apoio à resolução entre os membros da caucus da liberdade da câmara que se senta no painel.

Malliotakis descreveu a disposição como “ridícula”.

“Isso nos trava e acho que limita nossa capacidade de cumprir com a agenda do presidente Trump e o alívio tributário da classe média”, disse ele.

Enquanto isso, outros legisladores estão tirando fotos de aviso ao ser empurrado para cantos complicados.

“Postei para o Congresso sob a promessa de sempre fazer o melhor para o povo do nordeste da Pensilvânia. Se você colocar um projeto de lei na minha cabeça que destrói os benefícios nos quais meus vizinhos confiam, eu não votarei nisso ”, o representante Rob Bresnahan (R-Pa.), Um legislador de primeiro mandato que transformou um distrito azul em Novembro, escreveu na plataforma social x. “O oitavo distrito da Pensilvânia me escolheu para defendê -los no Congresso. Esses benefícios são promessas que foram feitas ao povo da NEPA e de onde eu venho, as pessoas cumprem sua palavra.

No entanto, não são todas as más notícias para Johnson e liderança republicana. O representante Nick Lalota (RN.Y.), que representa um distrito roxo em Long Island, disse ao The Hill na sexta -feira que apoiará a resolução do orçamento, chamando -o de “voto fácil” enquanto indica que a parte difícil virá quando os legisladores tem que elaborar a medida.

“Este documento não muda nada, simplesmente permite uma segunda etapa e não há razão para trabalhar no primeiro passo”, disse ele. “Quando vemos a substância na etapa dois, é quando haverá tempo real para lutar e pechinchar. Agora, agora não é a hora.

Johnson e liderança, sem dúvida, ficaram claros sobre o longo esforço necessário para limpar o projeto de reconciliação, que historicamente tem sido um grande impulso, permanecendo otimista de que o partido fará o trabalho.

“O comitê de orçamento marcará a resolução que iniciará o processo de reconciliação e continuará seriamente nas próximas semanas”, disse Johnson à Leland Vitrte, da Newsnation, em uma entrevista no início desta semana. “Ele ouvirá muito debate, discussão e deliberação sobre como entregar isso, mas vamos. Encontraremos o ponto de equilíbrio que faz tudo funcionar.

No entanto, o caminho para esse ponto certamente se tornará confuso, com os republicanos deixando claro que eles não têm planos de estabelecer nenhuma legislação.

“Neste momento, estou em A, veremos”, disse Malliotakis. “Preciso de algumas garantias e alguma clareza para avançar”.

Tobias Burns contribuiu.

Fonte