Resolver prontamente as reclamações recebidas durante os programas Praja Durbar, disse o Ministro dos Transportes às autoridades

O Ministro dos Transportes, Mandipalli Ramprasad Reddy, recebeu petições de pessoas no evento Praja Durbar em Chinnamandem, no distrito de Annamayya, no domingo. | Crédito da foto: POR ARRANJO

O Ministro Estadual dos Transportes e Esportes, Mandipalli Ramprasad Reddy, pediu às autoridades que abordassem prontamente e sem negligência as reclamações recebidas durante os programas Praja Durbar.

Falando numa reunião pública de reclamações realizada na sua residência Boreddigari Palli em Chinnamandem mandal no domingo, o Ministro destacou a importância de tomar medidas oportunas para resolver as questões levantadas pelo público.

Alegando que as pessoas do distrito de Annamayya enfrentaram dificuldades devido à negligência da administração anterior de Jagan Mohan Reddy, Ramprasad Reddy disse que a iniciativa Praja Durbar é um passo para melhorar a governação e resolver as queixas públicas. Afirmou que estes programas procuram criar um canal directo entre cidadãos e funcionários para garantir a rápida resolução dos problemas.

O Ministro instou os funcionários da Receita a concentrarem-se na resolução de disputas relacionadas com terras, que estavam entre as questões mais prementes no distrito. Ele orientou-os a lidar com questões fundiárias menores ao nível do mandal e a encaminhar os casos não resolvidos para autoridades superiores, incluindo o Oficial da Divisão de Receitas (RDO) e o Colector Conjunto, para as medidas necessárias.

O Ministro prometeu que seriam tomadas medidas para resolver permanentemente as questões relacionadas com a terra no distrito. Apelou à plena cooperação das autoridades fiscais neste esforço para garantir benefícios a longo prazo para o povo.

O programa Praja Durbar, acrescentou, era uma plataforma crítica para identificar e resolver problemas locais e as autoridades deveriam tratá-lo como uma prioridade.