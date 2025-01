Respeito pelas inundações através de Ahsan/Hendra que pendura esta raquete na Indonésia Masters 2025

Yakarta, vivo – Vários duplos masculinos no mundo deram a impressão e apreço pela lenda do badminton Indonésia Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, que terminou sua carreira profissional no Indonésia Masters 2025, quinta -feira, 23 de janeiro de 2025.

Para a medalha de bronze de Tóquio 2020 e Paris 2024 da Malásia Aaron Chia/Soh Wooi Yik, o casal veterano com o apelido de “The Daddies” é uma figura humilde, apesar de ter uma infinidade de realizações extraordinárias.

“Nós realmente os respeitamos, porque aprendemos muito com Hendra e Ahsan. Tanto na quadra (no campo) quanto fora do tribunal (fora do campo), eles têm atitude (atitude) e ambos são pessoas muito boas”, Chia disse quando ele se reuniu em Itora Senayan Yakarta.

Enquanto isso, para 2023 campeões mundiais da Coréia do Sul, Seo Seung Jae e Kang Min Hyuk, Hendra/Ahsan são inspiração e razões pelas quais eles querem jogar badminton.

“Não pense que Hendra/Ahsan se aposentou. Espero que possa ser como eles mais tarde”, disse Kang.

“Muitas vezes competi com eles, então aprendi muito com os pais. Gostaria de seguir a glória de Ahsan e Hendra”, acrescentou Seo.

O atual campeão de toda a Inglaterra abre Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto se lembra da figura de seus anciãos como amigos e rivais no campo.

Além disso, a competição entre os dois casais foi bastante apertada quando lutou por um espaço olímpico em Tóquio 2020 e a luta por lugares na final do campeonato mundial de 2019 e 2022.

“Competimos, mas também fechamos. Muitas lembranças dentro e fora do campo. Ficamos frustrados com a final do campeonato mundial (2019 e 2022), além de ingressos para os Jogos Olímpicos de 2020.

“Certamente somos gratos por sua dedicação e trabalho duro, bem como por uma infinidade de conquistas que foram registradas por Hendra/Ahsan. Espero que possamos motivar a todos nós, e espero que o pai possa continuar contribuindo para o Badminton Indonesio”. Rian adicionou.

Enquanto isso, o evento de despedida “The Daddies” deve ser realizado no domingo (1/26) às 09h30, pouco antes do início da rodada final do Indonésia Masters 2025.

Neste evento, também haverá um jogo de exposição “The Daddies”, com detalhes mais completos será anunciado em um futuro próximo. (Formiga)