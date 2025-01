Respondendo à convocação da Comissão de Erradicação da Corrupção, o Diretor-Geral Interino da Imigração, Saffar Godam, admite que será investigado em conexão com a travessia de Harun Masiku.

Jacarta – O Diretor Geral Interino de Imigração do Ministério da Imigração e Correções da Indonésia (Imipas), Saffar Muhammad Godam, respondeu finalmente ao apelo da Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK). Ele será interrogado como testemunha em conexão com o caso de suborno de membros substitutos em exercício (PAW) do DPR RI no período 2019-2024, sendo o suspeito Harun Masiku.

Leia também: Ausente novamente no caso Hasto, KPK pode prender à força Saeful Bahri

Saffar Godam chegou ao Edifício KPK Vermelho e Branco na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, aproximadamente às 09h50 WIB. Ele explicou que seria questionado sobre os dados da travessia de Harun Masiku.

“Chamado como testemunha há 5 anos no cruzamento de Harun Masiku”, disse Saffar Godam aos repórteres no KPK, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

Leia também: KPK rejeita a afirmação do PDIP de que a liderança da era atual de Jokowi: isso é apenas uma percepção

 Edifício KPK (ilustração fotográfica)

Saffar admitiu que foi interrogado como testemunha, não pelo suspeito Hasto Kristiyanto como Secretário-Geral do PDI Perjuangan. Ele não explicou quais arquivos foram preparados para este exame.

Leia também: Preparação do presidente da Comissão para a Erradicação da Corrupção para enfrentar o PDIP de Hasto na fase pré-julgamento

“(Examinado pelo suspeito Hasto Kristiyanto) não, não. Para obter informações como testemunha sobre a travessia de Harun Masiku”, disse ele.

Enquanto isso, a porta-voz do KPK, Tessa Mahardhika, disse que Saffar estava sendo interrogado hoje. Isto também corrige a declaração do cronograma de inspeção acima. “A programação de Saffar M. Godam é quarta-feira”, disse Tessa.

Anteriormente, o Comité de Erradicação da Corrupção (KPK) nomeou o Secretário-Geral do PDIP, Hasto Kristiyanto, para dois casos relacionados com a Comissão de Erradicação da Corrupção, nomeadamente o caso de suborno do substituto interino de Harun, Masiku (PAW), e o caso de obstrução das investigações sobre os esforços do Comissão de Erradicação da Corrupção. prender Harun Masiku (HM), que já estava fugindo.

No caso de suborno para a substituição provisória de candidatos legislativos do RI DPR, sabe-se que Hasto se reuniu com um dos comissários da KPU na época, Wahyu Setiawan, em agosto de 2019. Wahyu foi apontado como suspeito de receber subornos em PAW Harun Masiku .

Enquanto isso, o papel de Hasto na obstrução do caso Harun Masiku começou quando a Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) quis prender Harun Masiku em uma operação secreta (OTT) realizada em 8 de janeiro de 2020. No entanto, esta tentativa falhou porque Harun conseguiu escapar e permanece fugitivo. O KPK encontrou evidências do papel de Hasto na obstrução dos esforços do KPK para prender Harun.