Respondendo às maiores questões da NFL: onde Shedeur Sanders deveria querer pousar, além dos que dormem no Super Bowl?

Falta apenas mais uma semana para o NFL temporada regular, o que para mim é bom porque temos visto um futebol ruim ultimamente. O confronto de quinta à noite entre Seattle Seahawks e Chicago Bears me fez pensar em deixar a indústria do esporte, e então a janela das 13h de domingo contou principalmente com lutas. No entanto, tivemos o New York Giants arruinando suas chances de conseguir a primeira escolha lá também.

Ele NFL A entressafra está se aproximando rapidamente, o que significa que a temporada de recrutamento está chegando. É uma das minhas épocas favoritas do ano, porque embora todos futebol universitário Uma vez jogado, novas narrativas serão formadas sobre os zagueiros, possíveis escolhas na primeira rodada e os tetos de certos jogadores.

Esta semana, gostaria de falar sobre onde o quarterback do Colorado, Shedeur Sanders, deveria almejar e, em seguida, alguns curingas. Super Bowl dormentes.

1. Onde Shedeur Sanders deveria querer pousar?

Com todo o respeito a Cam Ward de Miami, Shedeur Sanders é provavelmente visto como o melhor quarterback desta classe, e imagino que a máquina de relações públicas de Deion Sanders manterá as manchetes cativas de janeiro a abril.

Os jogadores não podem escolher onde serão selecionados, mesmo que haja alguns rumores Deion poderia intervir para influenciar o local de pouso de seu filho, mas onde deveria estar o quarterback do Colorado para jogar em 2025? Considerando onde estamos agora, em minha opinião, existem cinco locais de pouso lógicos para Sanders: The Giants, Tennessee Titans, Cleveland Browns, New York Jets e Las Vegas Raiders. É sempre possível que outro time como o New Orleans Saints troque por Sanders, mas ele provavelmente será selecionado por um dos cinco times que mencionei. Qual é o melhor ajuste?

Os Titãs contrataram um técnico ofensivo na última offseason para desenvolver Will Levis, mas o jovem quarterback regrediu. Os proprietários tomaram a polêmica decisão de demitir Mike Vrabel, e a franquia colocou em campo um de seus piores times, apesar de uma onda de gastos com agência gratuita. Os Browns, por outro lado, são tão decepcionantes que até Myles Garrett está questionando seu próprio futuro, e eles ainda não podem deixar Deshaun Watson para trás. Falando em decepções, nenhum time decepcionou mais em 2024 do que os Jets, que demitiram seu técnico e gerente geral enquanto Aaron Rodgers continuava lutando. Os Jets podem ter problemas de propriedade, especialmente se As classificações de ‘Madden’ ditam as decisões de negócios. Alegadamente.

Acho que os Giants ou Raiders podem ser o melhor local de pouso potencial para Sanders.

Os Giants pareciam ter um vestiário pouco saudável durante a maior parte da temporada, e não há garantia de que eles deixarão o gerente geral Joe Schoen ou o técnico Brian Daboll. No entanto, Nova York tem algumas boas peças ofensivas que atraem um jovem quarterback. Malik Nabers pode ser uma estrela legítima nesta liga. O recebedor novato lembrou aos fãs Odell Beckham Jr., já que recebeu 104 passes para 1.140 jardas e seis touchdowns em 14 jogos disputados. Depois, há Tyrone Tracy Jr., que cruzou 1.000 jardas da scrimmage na vitória surpreendente sobre o Indianapolis Colts no domingo. Ele e Nabers são apenas a terceira dupla novata em NFL história para cada recorde de 1.000 jardas de scrimmage em uma temporada.

Para os Raiders, eles também têm um novato histórico, Brock Bowers. Ele acabou de quebrar o recorde de jardas de recebimento de tight end novato de Mike Ditka, com 1.144 jardas em 16 jogos disputados, e suas 108 recepções são as maiores de um novato de todos os tempos. Pense nisso, Bowers prosperou apesar do fraco jogo de quarterback e da rotatividade de coordenadores ofensivos. Depois, há o apelo de “Sin City”. Jogar no Allegiant Stadium no deserto é mais atraente do que nas nevadas Meadowlands de Nova Jersey, e ser o quarterback da franquia em um mercado notável construído com brilho e glamour é certamente atraente.

2. Super Bowl travessas de cada conferência

Com o cenário dos playoffs da NFL ainda em mudança, provavelmente é um bom momento para examinar alguns Super Bowl dormentes. Se olharmos para esses times curinga atuais sem conhecer seus confrontos de primeira rodada, em quem devemos prestar atenção?

NFC: Comandantes de Washington

Em caso de dúvida, confie nos times com zagueiros famosos. Jayden Daniels teve uma das melhores campanhas de estreia como quarterback e praticamente deu a Washington uma vitória na prorrogação contra o Atlanta Falcons para garantir uma vaga nos playoffs. Na noite de domingo, ele se tornou o primeiro novato a lançar três touchdowns e correr para 125 jardas em um jogo, o primeiro quarterback a lançar oito touchdowns e correr para 200 jardas em um período de dois jogos e o segundo quarterback a novato em campo para registrar de volta – vitórias consecutivas de recuperação de dois dígitos no segundo tempo. Ah, sim, ele também quebrou o recorde de jardas corridas do QB estreante de Robert Griffin III.

Daniels é um superastro e os Commanders têm média de 28,9 pontos por jogo quando ele é titular. Esse é o maior número de pontos por jogo para um quarterback novato desde 1970. Washington também está 7-1 em jogos decididos por seis pontos ou menos, o que acho que é mais do que apenas sorte. Vencer jogos disputados é algo que você precisa fazer para ganhar Super Bowls, perguntam Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs.

Definitivamente, há razões para ver os Comandantes como possíveis fraudes. Apesar de estar em 9º lugar na defesa total, Washington está entre os cinco últimos na defesa de corrida, e o jogo do cornerback também tem sido ruim. A saúde de Marshon Lattimore pode ser fundamental para uma possível carreira.

AFC: Pittsburgh Steelers

Os Steelers perderam três jogos consecutivos depois de começar com 10-3, todos para os candidatos ao Super Bowl: Philadelphia Eagles, Baltimore Ravens e Chiefs. Ainda tenho fé na defesa do Steelers, embora eles tenham perdido 27 pontos nesses três jogos. Pittsburgh simplesmente precisa de mais consistência no lado ofensivo da bola.

Se os Steelers terminarem como o quinto cabeça-de-chave, eles serão capazes de derrotar um instável time texano fora de casa. Na próxima rodada, que certamente será disputada ao ar livre, poderá contar com Najee Harris e Jaylen Warren. Não se esqueça, esta defesa também manteve Lamar Jackson com 16 pontos no início da temporada.

No final das contas, a AFC está acumulada e será difícil para um time curinga chegar ao Super Bowl. Mas vou escolher os Steelers em vez do Los Angeles Chargers e do Denver Broncos.