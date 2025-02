Resposta de Pabowo ao dinheiro antigo assinado por seu pai Soemitro Djohadikusumo

Yakarta, vivo – O presidente Prabowo Subianto, recebeu duas contas de dinheiro antigas no valor de RP 1 e RP 1/2 do marido do vice -diretor da Agência de Supervisão Financeira e de Desenvolvimento ou BPKP, Agustina Arumsari.

O velho dinheiro foi concedido pelo marido de Agustina, depois que Pabowo inaugurou o Ministro da Educação e Santos e os Chefes de Agências do Palácio do Estado, Central Yakarta, na quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025.

Somitro é o pai biológico de Pabowo. Ele também é conhecido como fundador da BNI e um economista respeitado. O Prof. Soemitro em 1953 serviu como Ministro das Finanças.

Agustina disse que Pabowo ficou surpreso ao obter dinheiro antigo com a assinatura de seu pai, Somitro.

“Surpreendente, porque ainda há quem assinou o pai”, disse Agustina a repórteres no complexo presidencial de Palacio, no centro de Yakarta, quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025.

Pabowo recebeu o dinheiro quando abalou a mão de Agustina Arumsari, que foi nomeado vice -chefe da Agência de Supervisão Financeira e Desenvolvimento (BPKP).

Inicialmente, Pabowo parecia conversar com Agustina e seu marido que acompanharam. Então, no meio da conversa calorosa, o marido de Agustina deu duas contas antigas a Pabowo. Pabowo parecia animado por receber dinheiro antigo.

