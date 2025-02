Resposta de Paul Munster sobre o desempenho ascendente dos jovens jogadores de Persebaya

Surabaya, Viva – Viva – Persebaya Surabaya tem vários jovens jogadores que frequentemente fazem a confiança aparecer. Son Toni Signaturesyah, Alfan Suaib e Mikael Tata. Os três ainda têm 20 anos. Mas seu desempenho para cima e para baixo.

Leia também: Realmente aconteceu, Persebaya foi jogado dos três primeiros

O técnico de Persebaya, Paul Munter, considera como os jovens jogadores habituais costumam sofrer altos e baixos. Para Munster, essa paisagem é comumente experimentada por jovens jogadores.

“É muito normal quando você tem jovens jogadores”, disse Munster.

Leia também: Bojan Hodak chama o PSI oponente duplo dificuldades

O ex -técnico do Bhayangkara FC disse que, como treinador, ele deve ser paciente com jogadores jovens. E eles devem ter a oportunidade de aparecer. Portanto, quando revelado, espera -se que eles funcionem de maneira ideal no campo.

“Eles precisam aproveitar a oportunidade, porque há outros jovens jogadores que também querem jogar”, disse ele.

Leia também: A ascensão para a Liga 1 está atrasada, Psim Jogja perdeu a concentração contra a Persiraja

Toni Signansyah interpreta como meio -atacante. Muitos jogos de Persebaya tiveram que se perder porque atualmente estavam defendendo a seleção sub-20 na Copa da Ásia Sub-20 na China.

Toni é a educação original de Persebaya. Ele começou a promover o primeiro time de Persebaya em 1º de julho de 2023. No total, Toni realizou 29 jogos na Liga 1. Nesta temporada, Toni jogou nove jogos.

Enquanto Alfan Suaib começou a promover o primeiro time de Persebaya em novembro de 2023. O jogador da direita gravou em 12 jogos da Liga 1, jogou nove jogos.

E Mikael Tata também é um jovem jogador de Persebaya que ganhou muita confiança de Munster. Foi trazido em novembro de 2023 com um estado de transferência livre. Antes disso, Tata jogou pelo Arema FC.

No total, Tata jogou 20 jogos na Liga 1. Nesta temporada, ele jogou 12 jogos na Liga 1. Tata era um povo abandonado de Persipura.