Resposta de quebra -cabeça de bônus da roda da fortuna hoje para fevereiro de 2025

Aqui você encontrará o Fortuna Roda de roda Resposta de quebra -cabeça Durante o mês de fevereiro de 2025. Também forneceremos respostas a todos os quebra -cabeças e lançamentos padrão. Atualizaremos este artigo diariamente após a transmissão do episódio, para que ele consultará novamente ao longo do mês para encontrar as soluções mais recentes.

Os episódios de 3 de fevereiro a 7 de fevereiro de 2025 fazem parte do Collette Spin, resolvem e veja a semana mundial, por isso não nos surpreenderia se algumas das respostas ao quebra -cabeça desta semana tivessem tema em torno dos cruzeiros. Organizado por Ryan Seacrest e Vanna White, o jogo hoje à noite terá três novos competidores: Brian Nelson, Krystal Adams e Arzice Salonga. Aqui estão todas as soluções para os quebra -cabeças da roda da fortuna para 3 de fevereiro.

Quais são as respostas da fortuna da fortuna hoje à noite?

A seguir, são apresentadas as respostas do quebra -cabeça da roda da fortuna para segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025 e as categorias (entre parênteses) para cada quebra -cabeça mostrado no episódio hoje à noite.

Puzzão de bônus redondo – Guitarrista de jazz (pessoa)

– Guitarrista de jazz (pessoa) ShowUp #1 – Safari africano (evento)

– Safari africano (evento) ShowUp #2 – Cavaleiro em armadura brilhante (pessoa)

– Cavaleiro em armadura brilhante (pessoa) Quebra -cabeça regular nº 1 – Regiões de vinhos Portugal (no mapa)

– Regiões de vinhos Portugal (no mapa) Quebra -cabeça regular nº 2 – remoto e fora de controle (mesmo nome)

– remoto e fora de controle (mesmo nome) Puzzles regulares #3 – O som de bagpipes (coisa)

– O som de bagpipes (coisa) ShowUp #3 – polegar verde (linguagem colorida)

– polegar verde (linguagem colorida) ShowUp #4 – Verde com inveja (linguagem colorida)

– Verde com inveja (linguagem colorida) ShowUp #5 – A grama é sempre mais verde (linguagem colorida)

– A grama é sempre mais verde (linguagem colorida) Puzzles regulares #4 – O momento da verdade (frase)

E aqui estão as respostas de quebra -cabeça de ontem para sexta -feira, 31 de janeiro:

Puzzão de bônus redondo – escondido a olho nu (frase)

– escondido a olho nu (frase) ShowUp #1 – Motor Speedway (local)

– Motor Speedway (local) ShowUp #2 – Manteiga de amendoim e chocolate (comida e bebida)

– Manteiga de amendoim e chocolate (comida e bebida) Quebra -cabeça regular nº 1 – minha sorte está prestes a mudar (frase)

– minha sorte está prestes a mudar (frase) Quebra -cabeça regular nº 2 – A Big Apple Cider (antes e depois)

– A Big Apple Cider (antes e depois) Puzzles regulares #3 – Rollin ‘on the River (letra da música)

– Rollin ‘on the River (letra da música) ShowUp #3 – Lip Gloss (coisa)

– Lip Gloss (coisa) ShowUp #4 – Balma de lábios (coisa)

– Balma de lábios (coisa) ShowUp #5 – Lipstick (coisa)

– Lipstick (coisa) Puzzles regulares #4 – Cliente satisfeito (pessoa)

– Cliente satisfeito (pessoa) Quebra -cabeça regular nº 5 – Carregando meu telefone (o que você está fazendo?)

Ele Fan sexta -feira O concurso Collette ainda está ativo e uma nova palavra será publicada para o sorteio em algum momento durante o episódio de 7 de fevereiro.

Em algumas semanas, de 3 de fevereiro a 7 de fevereiro, os observadores de rodas podem ganhar uma escapada de Collette para visitar a Escócia, Irlanda, Islândia, Peru e Espanha. Você pode encontrar regras para este turno, resolver e ver o sorteio do mundo aqui.